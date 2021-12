Covid, quarantena in caso di contatto con positivi: dal 31 dicembre le nuove regole. Ecco quali sono

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce nuove regole per la quarantena. E dal 10 gennaio viene esteso l'uso del Super Green Pass. Ecco tutte le novità

ANCONA – Sono in vigore da oggi – 31 dicembre – le nuove regole per la quarantena e il Super Green pass. Il decreto legge del Consiglio dei ministri è infatti stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Quarantena in caso di contatto con positivi

Se venuti in contatto con positivi, gli asintomatici che entro 120 giorni (4 mesi) hanno ricevuto la terza dose, hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid non finiranno più in quarantena nel caso in cui abbiano avuto contatti stretti con positivi al virus. Sono obbligati però ad indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni.

Per i sintomatici con le stesse caratteristiche (che entro 120 giorni hanno ricevuto la terza dose, hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid), occorre fare subito un test rapido o molecolare e se questi persistono ripeterlo dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva.

I vaccinati da più di quattro mesi dovranno osservare 5 giorni di quarantena, con obbligo di tampone molecolare negativo al termine del periodo di isolamento.

Super Green pass

L’estensione del Super Green pass ad altre attività entrerà invece in vigore dal 10 gennaio. A partire da quella data la certificazione verde rafforzata, che si ottiene solo con vaccino e guarigione, sarà obbligatoria a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, nei teatri, cinema, spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo; eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; ristoranti e bar al chiuso e all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi viola le regole vanno da 400 a 1.000 euro. I gestori sono tenuti a verificare che l’accesso alle loro attività avvenga rispettando le nuove regole e il possesso del Super pass. Chiusura o sospensione dell’attività da 1 a 10 giorni anche per alberghi, sagre, fiere e congressi, feste dopo le cerimonie per le quali servirà il Super Green pass e in caso di inosservanza dell’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per cinema, teatri e spettacoli, e le regole per le consumazioni al banco.