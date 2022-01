Tamponi gratuiti agli studenti, tutto pronto al PalaRossini di Ancona. Foresi: «Modello organizzativo collaudato»

ANCONA – Quello di Ancona sarà l’unico punto tamponi della regione operativo per tutta la giornata di domani – 6 gennaio – quando si svolgerà la campagna di screening lanciata dalla Regione Marche per gli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto un contatto con un caso positivo al SARS-CoV-2 o che hanno sintomi correlati al Covid.

Obiettivo garantire il rientro in classe in sicurezza per evitare un boom di infezioni tra studenti e docenti, che farebbero scattare la dad. Nel capoluogo marchigiano i test gratuiti e senza prenotazione si svolgeranno dalle 8 alle 20, con tamponi antigenici rapidi di ultima generazione al PalaRossini (o PalaPrometeo), dove tutto è pronto per l’appuntamento di domani.

La struttura era già stata coinvolta nella battaglia contro il Covid, nel periodo estivo quando qui si è svolta la campagna vaccinale, che ora si tiene all’impianto sportivo Paolinelli, dove aveva preso inizialmente preso avvio.

Domani mattina, gli studenti accompagnati da un adulto, potranno accedere alle postazioni tampone, 5 quelle allestite, entrando dallo stesso ingresso dal quale si accedeva per le vaccinazioni. «Un modello organizzativo collaudato che ha funzionato molto bene per le vaccinazioni» fa notare l’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona, Stefano Foresi, che si è occupato dell’allestimento della struttura.

L’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona, Stefano Foresi

L’assessore nel sottolineare la stretta «collaborazione tra Comune di Ancona, Regione Marche ed Asur per l’organizzazione dell’iniziativa» e la «disponibilità del consorzio Ancona per lo Sport che ha concesso la struttura gratuitamente per tutta la giornata» spiega di prevedere «un affluenza molto importante» alla campagna di screening.

«C’è molto interesse da parte delle famiglie – prosegue -, che stanno mostrando grande sensibilità in tema di rientro in sicurezza a scuola». Nella struttura è stata allestita una postazione per l’accettazione dei bambini e dei ragazzi che si presenteranno per i test antigenici rapidi, una volta eseguito questo passaggio, gli studenti potranno accedere ad una delle 5 postazioni per i tamponi rapidi che saranno eseguiti da personale infermieristico.

Nell’arco della giornata si alterneranno in due turni, 10 volontari della Protezione civile, presenti anche una pattuglia della Polizia Locale di Ancona e una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Studenti e genitori potranno attendere l’esito del test rapido (15 minuti circa) seduti negli spazi creati ad hoc accanto alle postazioni, sulla scorta di quanto fatto anche durante le vaccinazioni anti-Covid.