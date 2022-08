Covid nelle Marche, la mappa del contagio provincia per provincia

MARCHE – Non è più emergenza Coronavirus ma negli ospedali la pressione del virus si sente ancora, anche in questa calda estate 2022. È cresciuto il numero di degenti con Covid-19 nell’ultima giornata nelle Marche: ora sono 137 (più 2) di cui cinque in Terapia intensiva (invariato), 4 in Semintensiva (meno 1) e 128 in reparti non intensivi (più 3). Lo comunica la Regione Marche che mantiene attivo il bollettino dei contagi.

In un giorno rilevati 348 positivi (il dato di consueto è basso dopo il weekend) sulla base di 1.048 tamponi mentre il totale settimanale di positivi è 5.419; l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende da 437,83 a 360,31. Due i deceduti e il totale regionale di vittime, con Covid, da inizio pandemia sale a 4.072. Nelle Marche ci sono anche 13 (nei giorni scorsi erano 14) persone in osservazione nei pronto soccorso.

I dati dei contagi divisi per provincia

A oggi sono 592mila e 304 i contagiati nelle Marche, più 348 in 24 ore. Nella provincia di Pesaro 113mila e 538, più 50 in 24 ore; nell’anconetano 178mila e 873 (più 96). A Macerata 117mila e 532 (più 84); a Fermo 69mila e 595 (più 25). Ad Ascoli Piceno 85mila e 17 (più 55).

La positività è al 17,28 per cento. Di tamponi, a oggi, ne sono stati fatti tre milioni e 428mila.

I contagi nei capoluoghi

Ogni capoluogo conta un numero di contagi indicativo della situazione odierna. Pesaro conta 455 positivi e 574 persone in isolamento; Ancona conta 536 positivi e 747 in quarantena; Macerata 271 e 346; Fermo 237 e 337; Ascoli 339 e 439 in isolamento.