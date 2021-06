ROMA – Matteo Galeazzi, neo 18enne e studente del Cambi di Falconara, venerdì scorso ha ricevuto a Roma il terzo premio (categoria scuole e istituti superiori) producendo un elaborato sul tema «Emergenza sanitaria ed economica. Tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini», nell’ambito del concorso «Legalità e Cultura» promosso dai Distretti italiani Rotary International. Dall’Italia intera sono arrivati centinaia di lavori. Ma quello del liceale falconarese si è distinto particolarmente, per la capacità creativa e gli spaccati di realtà descritti, tanto da ottenere il terzo premio. In presenza delle autorità del mondo rotariano, dei rappresentanti del Comune di Roma, di professori ed esponenti di rilevo nazionale del comparto Cultura, Matteo è stato insignito del prestigioso riconoscimento in piazza del Campidoglio.

Nella Capitale ci è arrivato accompagnato da mamma Lorella, la professoressa di Lettere e vicepreside del Liceo Cambi Orietta Basili e il presidente del Rotary Club Falconara Sergio Rinaldoni, che ha presidiato all’iniziativa portando i suoi saluti e i complimenti del Distretto 2090. «Per tutto il Club falconarese e per il Distretto 2090 è motivo di grande orgoglio – commenta il presidente Rinaldoni -. Ci congratuliamo con Matteo per aver portato in alto il nome di Falconara».

Matteo Galeazzi dopo la premiazione

Lui che a Falconara è un alunno del Liceo Cambi e quest’anno ha frequentato il quarto dell’indirizzo sportivo: «È stata una soddisfazione inaspettata – la sua ammissione -, considerato che hanno partecipato studenti da tutta Italia. Per questo non posso che essere orgoglioso. Quando mi hanno comunicato di essere arrivato terzo ho provato una vera gioia. Ho titolato il lavoro ‘Vorrei avere il potere di…’ e l’ho impostato come fosse un diario, dove ho raccontato le giornate più importanti in piena pandemia, a livello personale e generale, in un mix di racconti tra realtà e fantasia, ma comunque parlando di quanto abbiamo vissuto. Tra normalità sospesa, socialità perduta e ritrovata, criticità, pensieri e problemi che sono diventati preponderanti nelle abitudini di ciascuno di noi. Voglio mandare un grande ringraziamento ai miei compagni del Cambi e alla professoressa di Lettere Orietta Basili che mi ha spinto a partecipare, proponendoci questo concorso».

Sergio Rinaldoni, Matteo Galeazzi, Orietta Basili, Lorella (mamma di Matteo)

«Il suo è stato un lavoro creativo – la voce della Basili -, ma comunque non l’unico. Anche i suoi colleghi hanno preparato elaborati interessanti, toccanti, ognuno dalla propria prospettiva di quella che è stata l’esperienza durante l’emergenza sanitaria. Ho dovuto sceglierne soltanto quattro da inviare alla Commissione ed è stata una decisione difficile. Diciamo che quello di Matteo, come gli hanno riconosciuto tutti, ci ha colpito particolarmente». A ringraziarlo anche la dirigente scolastica e sindaco di Falconara Stefania Signorini: «Bravo Matteo, ci hai resi orgogliosi di te». Come terzo premio ha ricevuto un tablet e un attestato di riconoscimento.