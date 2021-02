Covid, da Ancona Innoliving lancia un nuovo tampone rapido a zero fastidio e dolore

ANCONA – Innoliving rivoluziona ancora il settore dei test rapidi antigene lanciando sul mercato italiano il nuovo Tampone Rapido ad Antigene GCCOV-502a-NN, prodotto dalla Orient Gene che permette di prelevare il campione dalle fosse nasali (dalla superficie interna delle narici). Si tratta di un test che si realizza con un’operazione semplice e che di fatto consente di superare il fastidioso dolore laringo-faringeo dei test tradizionali e che risolve i problemi incontrati fin qui effettuando tamponi a bambini e anziani e a persone con problemi anatomici particolari.

Il tampone, prodotto da Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd, un vero colosso dei test in vitro quotato in borsa al Nasdaq, che produce fino a 2,5 milioni di test e tamponi al giorno, va eseguito sui pazienti esclusivamente da operatori sanitari anche se è talmente semplice da presentarsi agevolmente per future evoluzioni normativa in materia di autodiagnosi.

Il tampone rapido è un dispositivo in vitro per il rilevamento qualitativo dell’antigene da SARS-CoV2 direttamente in campioni di tampone nasofaringeo che consente una risposta in 15 minuti dal prelievo. È stato concepito per aiutare medici e operatori sanitari nella diagnosi rapida delle infezioni in cui si sospetta un’infezione da covid-19 entro i primi giorni del contatto con il virus sia in soggetti sintomatici sia in soggetti asintomatici.

Innoliving, «che è stata la prima azienda ad aver iscritto un test rapido per covid presso il Ministero della Salute, è convinta che questo test viene incontro ad un’esigenza importante segnalata già da tempo sia dal personale sanitario sia dagli stessi pazienti», spiega l’zienda.

Che aggiunge: «In questo momento l’azienda sta cercando di fornire un’ampia gamma di test e tamponi rapidi per aiutare la sanità nelle operazioni di monitoraggio del virus – ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving – ed effettivamente con questo test e con tutta la nostra gamma proposta possiamo rispondere a tutte le esigenze di pazienti e personale sanitario. Il nuovo tampone rapido ad antigene GCCOV-502a-NN è una soluzione nuova che si rivela particolarmente interessante. Ma soprattutto mantiene tutta la precisione indispensabile a garantire monitoraggi certi».

I dati di accuratezza di questo Tampone Rapido sono i seguenti:

Dopo aver iscritto per prima in assoluto, al Ministero della salute nel marzo 2020 il primo test rapido per covid in Italia, l’azienda ha commercializzato nel corso del 2020 varie tipologie di test e tamponi rapidi: il modello tampone rapido ad antigene (GCCOV502a) e il modello tampone rapido ad antigene Influenza&Covid-19 (GCFC-525a), quest’ultimo in grado di rilevare i casi di Covid 19 e d’influenza di tipo A e B in un unico test. Entrambi i test sono prodotti dalla Orient Gene. A gennaio 2021 è stato introdotto da Innoliving un quarto e nuovo tampone rapido fornito sia in kit da 20 pezzi (modello RICOV3) che in kit monouso (modello RICOV4). Quest’ultima versione monouso si sta rilevando di grande utilizzo per quei contesti, come le farmacie, dove il personale non esegue i test in modo continuativo e a più persone, ma a singoli utenti in diversi momenti della giornata. Inoltre, sarà utile per eseguire screening alle aziende e a domicilio.

Il nuovissimo Tampone rapido ad antigene GCCOV-502a-NN è iscritto al Ministero della salute, ed è facile da conservare sia a temperatura ambiente o refrigerata (da 2 a 30 gradi). L’uso è consentito solo da parte del personale sanitario ed è considerato a tutti gli effetti il gemello del modello tampone rapido ad antigene (GCCOV-502a) provenendo dallo stesso produttore Orient Gene per grado di precisione ed affidabilità, uno dei più attendibili in circolazione. La distribuzione del test inizia dalla prossima settimana in tutta Italia.

APPLICAZIONE DEL NUOVO TAMPONE GCCOV-502a-NN

Applicazione su superficie interna delle narici. Operazione semplice: consente di superare il fastidioso dolore laringo-faringeo dei test tradizionali. Risolve i problemi incontrati fin qui effettuando tamponi a bambini, anziani e persone con problemi anatomici particolari.

APPLICAZIONE DEL TAMPONE TRADIZIONALE

Innoliving spa, con sede ad Ancona, è un’azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healthcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate.