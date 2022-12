Covid, la pandemia rialza la testa: all’ospedale di Torrette peggioramento in Malattie Infettive, più casi anche al Salesi

ANCONA – Torna ad alzare la testa il virus Sars-Cov-2 anche nelle Marche. Crescono l’incidenza e i ricoveri legati al Covid, mentre si registrano nuovi decessi. Nel reparto di Ortopedia all’ospedale regionale dii Torrette si è sviluppato un focolaio che ha contagiato una ventina di pazienti e sette operatori sanitari, paucisintomatici e asintomatici.

«C’è un peggioramento – spiega l’infettivologo Andrea Giacometti – dei 20 posti letto che abbiamo in reparto (Clinica di Malattie Infettive a Torrette), tre quarti sono occupati da pazienti Covid, non gravi eccetto due che hanno una brutta polmonite, di quelle che vedevamo due anni fa».

«Per ora – spiega – credo che riusciremo a ‘tenere’ in reparto, ma già dalla prossima settimana potremmo tornare a riempirci. La maggior parte dei pazienti sono anziani hanno mediamente 83-84 anni, e hanno delle comorbilità».

Al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, «gli accessi Covid sono in crescita – spiega la responsabile Susanna Contucci – in questa fare sono mediamente dai cinque ai dieci al giorno».

Andrea Giacometti, primario Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona Susanna Contucci, primario Pronto Soccorso di Torrettead Ancona Il pronto soccorso del Salesi di Ancona

Un peggioramento che non riguarda solo la fascia degli anziani e più in generale degli adulti, sta iniziando infatti a farsi sentire anche nella popolazione pediatrica. «Stiamo registrando qualche caso in più – spiega la responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona, Elisabetta Fabiani – per il momento si tratta di quattro-cinque casi a settimana».

Nell’ultima settimana intanto è salito a 192 il numero delle persone ricoverate negli ospedali delle Marche alle quali è stata diagnosticata una positività al virus, mentre si sono registrati complessivamente 7.318 nuovi casi di infezione.

Il numero delle infezioni è in crescita rispetto a sette giorni fa (7.318 a fronte di 12.607 tamponi). L’incidenza passa da 457,85 a 486,57 casi su 100mila abitanti. Le nuove vittime correlate al virus sono 16, decessi che fanno salire il bilancio delle vittime dall’inizio della crisi pandemica a 4.213.

Sul fronte ricoveri, sono 9 i degenti in Terapia intensiva (+2), 1 in Semintensiva (-3) e 156 nei reparti non intensivi (+26). Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia intensiva sale e passa dal 3 al 3,9%. In crescita anche l’occupazione dei posti letto in area medica che sale dal 16,3% al 18,6%. In pronto soccorso sono in osservazione 20 persone (-3) rispetto a 7 giorni fa. In aumento anche il numero di quarantene: 10.863 rispetto alle 9.654 della settimana scorsa.