Il Covid nelle Marche: incidenza e ricoveri nei reparti non intensivi in flessione

Nelle Marche sono in calo i ricoveri nei reparti di Area Medica, mentre si registra un lievissimo incremento (1 paziente in più) in quelli intensivi

ANCONA – Flette ancora la curva epidemiologica nelle Marche, sia sul fronte dei nuovi casi positivi al Sars-Cov-2 che su quello dei ricoveri ospedalieri nei reparti non intensivi. Rispetto ad una settimana fa i contagi sono in calo e l’incidenza scende da 573,90 a 415,63 su 100mila abitanti.

Nelle terapie intensive si registra un lievissimo incremento (sono 4 i pazienti ricoverati, 3 la scorsa settimana). In questi reparti la saturazione passa dall’1,3% all’1,7%. Nonostante l’incremento però il dato più basso rispetto a quello medio nazionale che si attesta al 3% (alla data del 19 maggio).

In lieve calo invece l’occupazione nei reparti di Area Medica, dove sono ricoverate complessivamente 110 persone positive al virus (7 in meno della scorsa settimana) e la saturazione passa dall’11,7% all’11,0%. In questo caso, invece il dato è in linea con quello nazionale che si attesta a quota 11%.

Il monitoraggio Gimbe

Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nelle Marche la performance per quanto riguarda i casi Covid è in miglioramento nella settimana 11-17 maggio e si registra un calo del 19,2% rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8% (media Italia 7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da covid da meno di 180 giorni, pari al 6,8%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 5,8% (media Italia 7,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 12%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 18,3% (media Italia 25,8%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 5,7% (media Italia 11,5%).

Più indietro invece il quadro delle vaccinazioni dei bambini: la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 20,2% (contro una media Italia 34,5%) a cui aggiungere un ulteriore 2,3% (media Italia 3,5%) solo con prima dose. Gimbe fornisce anche l’elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Ascoli Piceno 605 (-26% rispetto alla settimana precedente); Fermo 518 (-17,2%); Macerata 498 (-18% ); Ancona 464 (-15,6% ); Pesaro Urbino 383 (-20,3%).