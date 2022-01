ANCONA – «Stiamo osservando un aumento degli accessi Covid giornalieri». A tracciare il quadro della situazione è la dottoressa Susanna Contucci, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. «Durante i giorni di festa abbiamo tenuto, nonostante l’incremento dei casi – spiega – e negli ultimi giorni oscilliamo tra 6-7 al giorno».

La quarta ondata e la variante Omicron stanno spingendo in alto il numero dei contagi e aumentano quelli che giungono all’attenzione dei sanitari, sia al Pronto Soccorso di Torrette che al pediatrico del Salesi di Ancona.

Susanna Contucci, primario Pronto Soccorso di Torrette ad Ancona

La dottoressa Contucci spiega che nella sola giornata di ieri nel reparto sono giunte 10 persone risultate positive al virus, 5 delle quali hanno avuto bisogno di ricovero. Mentre oggi, in mezza giornata, abbiamo avuto 6 accessi».

Il primario spiega che da metà dicembre i casi sono passati da «4-5 al giorno a 6-7 al giorno» con punte anche più elevate come nella giornata di ieri. Si tratta «prevalentemente di non vaccinati, nel 70% dei casi circa». «Stiamo vedendo anche tanti giovani – prosegue -, tra i 20 e i 40 anni, ma a preoccuparci di più è la fascia dai 50 ai 70 anni».

La novità, osserva il primario, è rappresenta dal fatto che i positivi «arrivano al Pronto Soccorso per altre problematiche e non per febbre o mal di gola legati al Covid, e qui viene scoperta la positività al tampone». Insomma sono per lo più «casi asintomatici o pauci-sintomatici».

«Temo che i numeri da qui in avanti aumenteranno e anche di molto – conclude – sia per le festività che hanno portato a maggiori occasioni di incontro, sia per la variante Omicron che si sta diffondendo».

Il pronto soccorso del Salesi

L’incremento di accessi si registra anche al Pronto Soccorso del Salesi che nelle ultime due settimane è interessato da un vero e proprio boom di bambini positivi al Covid che giungono all’attenzione dei sanitari, fortunatamente non in condizioni gravi.

Si tratta soprattutto di bambini sotto i 6 anni d’età, per il resto il numero maggiore riguarda gli alunni delle scuole elementari. Nelle precedenti ondate pandemiche «non avevamo mai visto» questi numeri, spiega la responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedaletto dorico Elisabetta Fabiani.

La dottoressa, tracciando il quadro della situazione, evidenzia che negli ultimi 10 giorni sono stati «19 gli accessi» di bambini affetti da SARS-CoV-2 e che se fino a fine novembre la media dei casi che giungevano all’attenzione dei sanitari non superava i 3 casi a settimana, poi i numeri hanno registrato una crescita importante, tanto che attualmente si attestano mediamente a quota 4 al giorno.

La responsabile del Pronto Soccorso spiega che nell’ultima settimana «9 bambini hanno avuto bisogno di ricovero nei reparti ordinari», non si tratta fortunatamente di casi gravi, ma il trend in crescita preoccupa e l’ospedale si è riorganizzato mettendo a disposizione più posti letto e trasformando il reparto di Malattie Infettive in area Covid.

Insomma, più infezioni che si traducono in alcuni casi anche in più ricoveri ai quali fortunatamente seguono dimissioni anche veloci, non trattandosi spesso di casi gravi. Attualmente al Salesi sono 5 i pazienti ricoverati per Covid, si tratta di 4 mamme e di un neonato nel reparto di Neonatologia, le cui condizioni non destano preoccupazione.