Il Covid non ferma la Croce Gialla di Ancona, che si appresta all’assemblea

ANCONA – La prima convocazione è fissata per giovedì 27 maggio alle ore 6 nei locali della Croce Gialla di Ancona in via Ragusa mentre la seconda convocazione per il giorno successivo, venerdì 28 maggio alle ore 20,30 sempre in via Ragusa con l’orario che potrebbe essere anticipato alle 18 nell’eventualità di una proroga del coprifuoco dovuta proprio al Covid 19.

All’ordine del giorno la relazione morale del presidente, discussione e approvazione del bilancio consuntivo, relazione del collegio sindacale, approvazione del bilancio varie ed eventuali. Ogni socio ammesso al voto deve essere maggiorenne e può al massimo presentare tre deleghe di voto ed è necessario essere in regola con le quote sociali che potranno essere versate anche il giorno dell’assemblea. Copia del bilancio può essere richiesta presso la segreteria dell’associazione. Si ricorda inoltre che per accedere ai locali dell’associazione è obbligatorio indossare la mascherina.