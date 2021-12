Covid, il comitato Priorità alla Scuola Marche diffida Regione, Asur e USR per la disapplicazione dei protocolli

NCONA – Diffida del Comitato Priorità alla scuola alla Regione Marche, Ufficio scolastico Regionale e Asur Marche per la “disapplicazione” del protocollo legato al contenimento della pandemia negli istituti scolastici.

La Diffida è stata sottoscritta da genitori, docenti e parenti degli alunni delle scuole primarie e secondarie, è stata inviata ai vertici della Regione, al premier Draghi e al ministro della salute.

Il comitato lamenta l’applicazione tardiva della Circolare Ministeriale 0050079 del 3 novembre 2021 che aveva disposto un protocollo scolastico di sorveglianza con testing.

Una Circolare che secondo il Comitato nelle Marche sarebbe stata applicata «con ben 22 giorni di ritardo e che da soli 9 giorni il protocollo di sorveglianza con testing avrebbe dovuto essere applicato, tempo che consideriamo insufficiente per verificare l’effettiva capacità di applicazione».

Con la diffida il Pas Marche chiede «l’applicazione del protocollo di sorveglianza con testing» e di «apprestare tempestivamente tutti gli strumenti organizzativi e logistici necessari, anche in accordo con la struttura commissariale, per potenziare il tracciamento in ambito scolastico, prevedendo canali prioritari anche attraverso la convenzione con i medici di medicina generale, i pediatri, le farmacie e i laboratori privati, come sta avvenendo nella Regione Toscana».

Inoltre chiede che non venga più riproposta negli istituti scolastici, per l’anno scolastico 2021-2022, la didattica a distanza come modalità di gestione delle lezioni e «a non posporre, come finora sistematicamente avvenuto, i bisogni e gli interessi degli studenti e delle studentesse a quelli di tutti gli altri cittadini, lavoratori e non, di questo Paese».