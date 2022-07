Covid, crescono le infezioni tra i bambini. La pediatra Guerrieri: «Numerosi focolai nei centri estivi e nei nidi dell’anconetano»

Gli ambulatori dei pediatri sono tornati a riempirsi di piccoli pazienti con il Covid. «Ci sono numerosi casi di reinfezioni in bambini che avevano già contratto il virus nell'inverno scorso»

ANCONA – Crescono le infezioni da Sars-Cov-2 tra i bambini. Lo fa sapere la pediatra Arcangela Guerrieri, consigliere segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona.

«I casi sono in aumento specie nei bambini più piccoli, quelli che frequentano comunità come i nidi ed i centri estivi – spiega – . Rispetto alle varianti del virus precedenti, stiamo notando una sintomatologia un po’ diversa: i bambini hanno meno tosse e raffreddore e più episodi febbrili con temperature anche elevate che possono durare anche per quattro giorni».

La pediatra evidenzia anche che nell’anconetano «si sono accesi numerosi focolai Covid, sia nei centri estivi, che nei nidi, aperti fino a fine luglio». E intanto gli ambulatori dei pediatri sono tornati a riempirsi di bambini positivi al Sars-Cov-2.

«Rispetto al mese di giugno i casi sono aumentati parecchio – osserva -, ma anche rispetto ad aprile e maggio, siamo tornati ai numeri di infezioni che vedevamo a febbraio». Non solo, la pediatra fa notare che «ci sono numerosi casi di reinfezioni in bambini che avevano già contratto il virus nell’inverno scorso».