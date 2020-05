Costa Magica: i positivi al Covid-19 sono 49

ANCONA- Sono 49 i tamponi positivi su un totale di 617 prelievi effettuati a bordo della Costa Magica, la nave da crociera ormeggiata al porto di Ancona.

Dopo gli 11 sbarchi di domenica mattina (3 maggio), ieri, 4 maggio, sono scesi a terra altri 2 membri dell’equipaggio, un estone e uno spagnolo, che raggiungeranno le loro abitazioni con volo aereo. Le operazioni di prelievo dei tamponi, coordinate dal Gores ed effettuate da una task force dei sei infermieri Asur, si sono concluse il 2 maggio.

«Stiamo conducendo un ottimo lavoro di squadra tra soggetti ed enti del territorio e voglio a questo punto ringraziare tutti- commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -. È un lavoro del quale sono molto orgoglioso perché racconta con i fatti la nostra cultura dell’accoglienza e della generosità, ma anche la nostra grande professionalità ed efficienza, in tutti gli enti e in tutti i settori. In questa pandemia abbiamo sempre creato sinergie positive, per mettere a sistema tutte le nostre migliori energie, a supporto e a servizio di chi ha maggiore bisogno, come è avvenuto anche in questo caso. Come previsto, inoltre, il nostro sistema sanitario si è dimostrato pronto a gestire i percorsi in modo efficace, corretto e sicuro. Il nostro impegno di questi giorni è un segno di attenzione e di rispetto nei confronti di chi lavora e si è trovato a gestire una situazione di grande difficoltà».