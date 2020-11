Cosma Pallanuoto, coach Pace: «Con Catania gli stimoli vengono da soli»

ANCONA- Tra mille difficoltà inizierà domani 7 novembre alle 11 il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. La Cosma Vela Pallanuoto Ancona, dopo il battesimo di Coppa Italia, sarà allo start del massimo torneo nazionale nelle acque dell‘Ekipe Catania (detentrice dello scudetto 2019). Una delle favorite alla vittoria finale. Coach Milko Pace ha raccontato la vigilia, focalizzandosi anche sul girone che vedrà protagoniste le anconetane con Firenze, Roma e appunto Catania.

«La Federazione ha appena confermato che i campionati di massima categoria si giocano. Partiamo in undici, naturalmente tutti i tamponi sono negativi, ci mancheranno Ferretti e Vecchiarelli. Stiamo lavorando per migliorare e per crescere, quindi per noi sarà un test utile per capire dove siamo arrivati. Giocare con l’Orizzonte è sempre uno stimolo importante, è una delle squadre più forti d’Italia, piena di nazionali. Sarà un test importantissimo che ci permetterà di fare il punto sul livello della nostra squadra. Non veniamo certo da due settimane d’allenamento perfette, vista la temporanea chiusura dell’impianto per quattro giorni, ma ci sono altre squadre nelle medesime condizioni».

Questo l’elenco delle convocate da coach Milko Pace: Valeria Uccella, Lisa Strappato, Liza Ivanova, Giulia Bersacchia, Chiara Bartocci, Matilde Olivieri, Francesca Colletta, Valeria De Matteis, Elena Altamura, Elisa Quattrini, Aurora Andreoni.