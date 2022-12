Cosa regalare ai bambini per Natale: giochi in legno e didattico educativi per stupire ed imparare divertendosi

ANCONA- Arriva il Natale, il periodo più bello per i bambini che attendono impazienti l’arrivo di Babbo Natale e di scartare i doni sotto l’abero. La scelta tra la miriade di giocattoli e di libri presenti sul mercato non è semplice quindi… che cosa regalare ai più piccoli di originale e non scontato? Abbiamo fatto quattro chiacchiere con due negozianti di Ancona, Raffaella Chiucconi, titolare del negozio Città del Sole in via degli Orefici ad Ancona, e Aldo Galassi, titolare di Zibaldone in Piazza Ugo Bassi, che ci hanno dato delle idee per dei regali in grado davvero di sorprendere.

«Chi viene da noi cerca giocattoli di qualità e didattico/educativi. La nostra filosofia è che il bambino utilizzi il gioco per fare- spiega Raffella Chiucconi-. Per i bambini dai 3 anni in su vanno molto le costruzioni alternative, ad esempio si costruisce un percorso con le biglie in legno, navi di pirati o un orologio. Ci sono poi i giochi musicali in legno, percussioni, campane e chitarre di tutte le forme e dimensioni da 1 a 5 anni, e strumenti musicali flessibili come la batteria arrotolabile e la pianola per i bambini da 1 a 7 anni. Per i più grandi ci sono le costruzioni ecologiche che ad esempio funzionano con i pannelli solari e la linea natura e scienza, quindi telescopi che fanno anche foto ed esperimenti scientifici. Insomma ci sono giochi per tutti i gusti».

Qualche consiglio per i libri? «Abbiamo testi particolari: serigrafie del mare, dell’universo, di Leonardo da Vinci con le macchine, dinosauri in 3D da montare. Questi sono per la fascia dei più grandi, mentre per i più piccoli libri sull’autostima, su come togliere il pannolino e non avere paura del buio» afferma la titolare di Città del Sole.

«C’è una proposta di giocattoli esagerata, il consiglio per scegliere il regalo giusto è capire quello che può interessare al bambino al di là di quello che si vede in pubblicità ed orientarsi verso un gioco istruttivo e non futile– dichiara Aldo Galassi, titolare di Zibaldone-. Abbiamo, oltre ai giochi tradizionali da tavolo, giochi didattici ed educativi della linea Montessori per l’età prescolare, giochi scientifici come il piccolo chimico o il corpo umano».