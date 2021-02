Corto Dorico, l’incontro virtuale con tre giovani registi premiati al festival

ANCONA – Nuovo appuntamento per Corto Dorico rEsiste, percorso online del Corto Dorico Film Fest iniziato il 5 dicembre e in corso fino al 20 marzo, giorno in cui, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, si darà il via all’edizione numero XVII del Festival, che si svolgerà ad Ancona fino al 28 marzo.

“Come saltammo in lungo” è il titolo del nuovo incontro virtuale che si tiene oggi sabato 13 febbraio, dalle 15 sulla pagina Facebook di Corto Dorico e ha il piacere di ospitare tre giovani registi premiati al Festival con i loro cortometraggi e che ora hanno realizzato la loro opera prima, ottenendo il plauso del pubblico e della critica. Si tratta di Ciro D’Emilio, Mario Piredda e Carlo Sironi.

Interviene il regista e direttore della fotografia, nonché direttore artistico del Festival Daniele Ciprì.

Modera l’incontro il critico cinematografico e direttore del sito www.rapportoconfidenziale.org, Alessio Galbiati.

Il prossimo appuntamento con Corto Dorico rEsiste è “Una settimana a corto di diritti”, ovvero 7 giorni, a partire da lunedì 15 febbraio, in cui verranno selezionati e proposti online sul sito di Corto Dorico, 7 corti ospiti del festival negli anni passati della sezione “A corto di diritti” nata in collaborazione con Amnesty e che hanno come tematica i diritti umani.

Il festival Corto Dorico, co-diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara, si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio e i suoi autori, il loro passaggio al lungometraggio con il Concorso dedicato alle Opere Prime, favorisce l’interazione tra i professionisti e il pubblico tramite incontri, workshop e masterclass, sviluppa progetti audiovisivi legati all’inclusione e alle scuole, ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato.

Corto Dorico Film Fest si è caratterizzato negli anni per le sue “scoperte”. Sono stati, infatti, protagonisti dei concorsi del Festival: Simone Massi, Pippo Mezzapesa e Ivan Gergolet, Andrea Jublin, Paolo Zucca, Michele Alhaique, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia, Laura Bispuri, Alessio Lauria, Enrico Maria Artale, Giovanni Aloi, Gabriele Mainetti, Adriano Valerio, negli anni recenti, Carlo Sironi, Alessandro Capitani, Ciro D’Emilio, Mario Piredda.

Corto Dorico è co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il sostegno di Mibact – Direzione per il Cinema e dellaRegione Marche e si svolgerà ad Ancona nelle date dal 20 al 28 marzo 2021, riprogrammate in osservanza alle disposizioni ministeriali per il contenimento del Covid-19.