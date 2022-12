Ancona, da corso Amendola un messaggio positivo racchiuso nel seme di una piantina

ANCONA – Il seme di una piantina come regalo per i clienti, in segno augurale di rinascita. L’idea nasce dagli esercenti di corso Amendola, zona al centro di qualche polemica, nei giorni scorsi, per la mancanza di eventi natalizi che invece sono presenti da piazza Cavour verso il porto. Il seme di una pianta, confezionato con un nastrino all’interno di una pallina, è un simbolo di rinascita ma anche di speranza nonché un messaggio di sensibilità nei confronti del Pianeta e del suo futuro. Un messaggio positivo nel periodo che precede le festività natalizie, «un gesto semplice fatto con il cuore che porterà benefici all’ambiente e alle persone», recita lo slogan sulla locandina dell’iniziativa, cui partecipano diciannove negozi di corso Amendola.

«Tra le tante idee che sviluppiamo tra noi commercianti in questa zona – spiega Angela Migliaccio di Il Trucco C’è – è nata anche questa: regaliamo il seme di una pianta all’interno di una pallina d’argilla che viene confezionata da noi, come simbolo di rinascita e di speranza, sia per noi in questo periodo così difficile, sia per i nostri clienti. Siamo molto sensibili sia al green, al Pianeta, all’energia pulita, sia alle iniziative legate all’arte, come quando abbiamo proposto L’Arte in Vetrina». E’ un messaggio d’auguri da corso Amendola, zona che rivendica la sua centralità, al pari di viale della Vittoria: «Erano previsti degli eventi e delle animazioni anche qui, ma ancora non abbiamo visto nulla – conclude Angela Migliaccio -. Qui non c’è isola pedonale, dunque l’ideale sarebbe avere animazione itinerante. Anche questo è centro, ed è importante che il Natale, come tutti gli altri eventi, continui da mare a mare, anche per il viale della Vittoria e corso Amendola, e questo al di là di ogni polemica».