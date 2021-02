Corre semi nudo sulla Flaminia, arrivano vigili e ambulanza

ANCONA – Semi nudo e in stato alterato correva sulla via Flaminia costituendo un pericolo per se stesso e per le auto in transito.

È successo poco prima delle 9, all’altezza della frana Barducci. Protagonista un uomo di nazionalità somala, 30 anni, forse ubriaco, che è stato notato da alcuni automobilisti che hanno allertato subito le forze dell’ordine. Lo straniero era in slip e portava in mano un cartone di birre. Procedeva verso la stazione quando è stato notato.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei vigili urbani e una ambulanza della Croce Gialla. È stato appurato che era un paziente dell’ospedale di Torrette dal quale si era allontanato.

È stato preso in carico dai sanitari e riportato in ospedale. Sul posto anche una pattuglia delle Volanti della polizia. Rallentamenti lungo la strada fino a Torrette.

(Servizio aggiornato alle 10)