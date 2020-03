Coronavirus, terza vittima nelle Marche. Salgono i contagi

ANCONA – Terza vittima nelle Marche da Coronavirus. Si tratta di un 85enne deceduto nella notte all’Inrca di Ancona. L’anziano residente nel capoluogo era affetto da patologie pregresse.

A comunicarlo è il Gores riunito da questa mattina ad Ancona. Nelle Marche riferiscono che i contagi e i casi positivi al Coronavirus sono al momento 84, 72 dei quali in provincia di Pesaro e Urbino, 9 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata e 1 nel fermano. Ancora nessun caso ad Ascoli Piceno. In terapia intensiva 14 pazienti: 8 all’Ospedale Marche Nord, 2 a Torrette, 1 a fermo, 1 a San benedetto, 1 a Civitanova e 1 a Urbino.

In isolamento domiciliare 501 persone, di cui 463 asintomatici e 38 con sintomi, fra loro anche medici, infermieri ed operatori sanitari.