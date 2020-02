Coronavirus, il sindaco Mancinelli: «Annullato il Carnevalò»

ANCONA – L’Amministrazione ha deciso di annullare il Carnevalò, in programma domenica 1 marzo. «Al fine di evitare qualsiasi occasione di possibile contagio in merito alla diffusione del Coronavirus, ritenendo pertanto di evitare occasioni di assembramento, l’Amministrazione comunale ha deciso a titolo preventivo di annullare la manifestazione El Carnevalò», spiega in una nota l’Amministrazione.

Già questa mattina (24 febbraio) il sindaco Valeria Mancinelli, all’inizio della seduta del consiglio comunale a Palazzo del Popolo, aveva annunciato che l’Amministrazione «stava valutando di annullare l’iniziativa. È una misura di buon senso, precauzionale». Alla 23esima edizione de “El Carnevalò”, la tradizionale sfilata dei gruppi in maschera, era prevista infatti la partecipazione di oltre 200 maschere provenienti da tutta Italia, anche da Venezia e da Padova.

«Per limitare il rischio contagio da Coronavirus – ha detto il primo cittadino – stiamo valutando anche altre iniziative precauzionali, ma siamo in attesa delle disposizioni nazionali. Entro poche ore verranno emanate dalla protezione civile nazionale linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale per la gestione del fenomeno. È bene che i Comuni non agiscano in modo isolato, quindi rimaniamo in attesa di aggiornamenti per assumere decisioni. Iniziative di singoli comuni creerebbero solo problemi, anziché risolverli e contenerli».

«Altra cosa riguarda il Carnevalò – ha continuato il sindaco – in quanto possiamo decidere discrezionalmente, non essendo servizio pubblico fondamentale. In via prudenziale, abbiamo deciso di annullare la manifestazione. Riuniremo il Coc dopo le indicazioni del Cor regionale, centro operativo regionale della protezione civile)».