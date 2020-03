Coronavirus, tra pranzi all’aperto e corse fuori comune: una trentina le sanzioni della Polizia

ANCONA – Nonostante i continui appelli a restare a casa e il giro di vite sulle sanzioni per chi non rispetta le misure restrittive imposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus c’è ancora chi si ostina a non rispettare le regole. Nelle ultime 48 ore gli agenti delle volanti della Questura di Ancona, impegnati in una continua attività di controllo anche attraverso posti di blocco, hanno elevato diverse multe: una trentina in tutto solo nel capoluogo dorico. Fra i sanzionati sia persone che si spostavano a piedi sia in auto, senza valide motivazioni.

A finire nel mirino dei poliziotti sono stati sia cittadini italiani che stranieri.

Nella giornata di ieri 4 romeni non conviventi e tutti abitanti in varie zone della città, hanno improvvisato un barbecue all’aperto nella zona di Vallemiano imbandendo una tavolata a base di salsicce nel giardino dell’abitazione di uno di loro.

In viale della Vittoria, invece, i poliziotti hanno sorpreso sabato e domenica due runners, entrambi uomini, che approfittavano per fare una corsa nonostante fossero ben distanti dalla loro abitazione. Uno di loro, in particolare, un 40enne si è spinto fino al cuore di Ancona dalla sua abitazione di Torrette. Ma c’è anche chi ha approffittato della bella giornata per darsi appuntamento sulle panchine di Piazza Diaz.

La polizia di stato, in questi giorni è impegnata anche nel soccorso pubblico delle persone più bisognose, come nel caso della consegna di farmaci agli anziani che non possono muoversi da casa e che non riescono ad avere i medicinali da altri canali. Gli agenti sono andati in aiuto di una anziana ultra ottantenne di Pietralacroce alla quale hanno consegnato i farmaci forniti da una farmacia del centro.