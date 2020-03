Il piccolo di 2 anni e mezzo era ricoverato in Pediatria, nella sezione Malattie infettive, dopo essere venuto in contatto con il nonno positivo al virus

ANCONA – Ha dato esito negativo il tampone di un bambino di 2 anni e mezzo ricoverato all’Ospedale Salesi di Ancona. Il piccolo era ricoverato in isolamento alla Pediatria presso la sezione di Malattie Infettive dell’ospedaletto dorico, dopo essere venuto a contatto con il nonno positivo al Coronavirus.

Il bambino residente a Marotta era ricoverato da ieri, ma fortunatamente il tampone analizzato dalla Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona ha scongiurato il pericolo di contagio per il piccolo paziente.

Una buona notizia che dà speranza in una giornata nera per il numero dei positivi che ha registrato una crescita, passando dai 97 di ieri sera ai 124 di oggi (aggiornamento del Gores – Gruppo operativo regionale emergenze sanitarie – delle 13,30). Al Salesi, come a Torrette, sono stati installati container per il pre-triage per garantire un accesso differenziato ai pazienti con sospetto Coronavirus.

Dei 124 casi positivi, 62 sono quelli confermati dall’Istituto Superiore di Sanità. Nella provincia di Pesaro Urbino sono 100 i casi positivi, 19 nella provincia di Ancona, 2 in quella di Macerata e 3 nella provincia di Fermo. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è 19 (5 all’ospedale di Pesaro, 7 a Fano, 2 a Torrette, 2 a Fermo, 1 a San Benedetto del Tronto, 1 a Civitanova e 1 a Urbino), mentre 57 sono i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive.

In isolamento domiciliare 44 persone (positive al Coronavirus), mentre i deceduti sono 4.

In isolamento domiciliare anche 704 persone (480 persone nella provincia di Pesaro Urbino, 144 in quella di Ancona, 36 nel maceratese, 33 nel fermano e 8 nell’ascolano) perché venute a contatto, delle quali 643 asintomatiche e 61 sintomatiche.