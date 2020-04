ANCONA – Oltre 144 mila mascherine, fra chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 sono arrivate nelle Marche nel primo pomeriggio di oggi. Ad annunciarlo è la Regione che fa sapere che, insieme al carico di mascherine, sono arrivati anche 90 kit di indumenti protettivi e 200 di guanti monouso.

«Ogni partita di materiale sanitario che ci arriva – ha dichiarato il presidente regionale Luca Ceriscioli – è una boccata di ossigeno per tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro il Coronavirus. Continua, ogni giorno, il nostro lavoro per organizzare al meglio sul territorio un rifornimento così delicato e così importante, mentre, purtroppo, c’è chi chiacchiera e specula sull’emergenza».

Buone notizie anche dagli Ospedali Riuniti di Ancona, dove lunedì mattina arriverà il macchinario per lo screening sierologico, preventivo ai tamponi a cui verranno sottoposti gli oltre 3 mila dipendenti dell’ospedale tra sanitari e amministrativi. L’Azienda ospedaliera aveva indetto una gara lampo il 25 marzo scorso aggiudicata dopo soli due giorni. La macchina, la seconda in Italia dopo quella presente all’Ospedale di Modena, ricercherà tramite un prelievo di sangue gli anticorpi del virus: se non presenti, gli operatori verranno sottoposti a tampone per verificarne la positività su persone asintomatiche. In questo modo si eviteranno sprechi di tamponi.

I primi 300 prelievi sierologici partiranno da martedì, dopo che il macchinario è stato messo a punto, poi da giovedì verranno eseguiti prelievi su altri 800 operatori. «La direzione è particolarmente soddisfatta – commenta il direttore amministrativo di Torrette Antonello Maraldo – di aver accolto una proposta giunta dai tecnici e di aver realizzato le procedure per l’acquisizione in tempi rapidi, andando incontro oltre che alle esigenze di tutela dei dipendenti, anche alla sicurezza delle cure delle persone che si approcciano alla struttura».