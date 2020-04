Coronavirus: l’equipaggio della Costa Magica sarà evacuato al porto di Ancona

ANCONA- Attraccherà nei prossimi giorni al Porto di Ancona la nave da crociera Costa Magica, bloccata ad inizio epidemia ai Caraibi. A bordo è presente solo l’equipaggio composto da 617 membri, che, senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all’interno dello scalo dorico, saranno fatti sbarcare con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria per raggiungere le proprie destinazioni di residenza. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha informato il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e il presidente della Regione Luca Ceriscioli.

«Mi ha chiamata la Ministra De Micheli per informarmi dell’operazione di evacuazione dell’equipaggio della Costa Magica nel nostro porto- scrive su Facebook il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli-. Operazioni simili con altre navi sono in corso già in altri porti italiani. Ho chiesto e ottenuto tutte le massime rassicurazioni circa l’operazione e le sue condizioni di sicurezza per la città di Ancona».

«Abbiamo chiesto e ottenuto la massima rassicurazione sulle condizioni di sicurezza per i cittadini e la Regione Marche è già coordinata con il Comune di Ancona per tenere la situazione sotto controllo- commenta il presidente Luca Cerisicoli-. L’equipaggio non entrerà in città né avrà alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all’interno dello scalo dorico».

I controlli sanitari saranno effettuati a bordo prima dello sbarco, a cura dell’Usmaf, il servizio sanitario marittimo e per l’evacuazione di pazienti Covid saranno attuati protocolli di massima sicurezza come già attuati negli altri porti italiani.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Angelo Eliantonio chiede maggiore chiarezza. «Benché siamo certi che la gestione dell’operazione avverrà in condizioni di massima sicurezza, è dovere di questa amministrazione comunale fornire ogni minimo dettaglio. Quanti sono i contagiati? Chi avrà bisogno di ospedalizzazione verrà portato a Torrette?

Quanti sono, se ce ne sono, i casi gravi che richiederanno assistenza ospedaliera a Torrette? Quali precauzioni per gli operatori portuali?

Per questo è assolutamente impensabile che i lavori di Commissioni e Consiglio comunale siano fermi da più di un mese».