Ti senti solo? Vuoi chiarimenti sul Coronavirus? La Croce Gialla di Falconara risponde

FALCONARA – L’isolamento sociale per evitare di prendere il Coronavirus ha portato molte persone a stare sole in casa. Proprio nella solitudine si alimenta il bisogno di avere una voce amica con cui parlare per avere un consiglio, un’informazione, un parere e tutto ciò di cui c’è bisogno in questa quarantena. La Croce Gialla di Falconara da lunedì (20 aprile) partirà con un servizio a favore della popolazione. Un modo per essere vicino ai cittadini non solo come operatore di trasporto e di soccorso sanitario ma attraverso la loro voce.

Il numero da chiamare è il 3465007709 (non è un numero verde ma cuscino pagherà la chiamata in base al proprio operatore) e possono usufruirne tutti per dialogare con volontari dedicati e preparati ad alleviare il disagio, spaziando su argomenti generali e infondendo messaggi rasserenanti su temi topici (liberare la testa pensando ad altro e acquisire la serenità di altri che mi aiuta ad essere sereno) ed eventuali consigli su cautele e precauzioni da osservare.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì (9-12 e 16-19).