Coronavirus, cosa fare in casa per non annoiarsi

ANCONA – Restare a casa, fino al 3 aprile, è la raccomandazione del Governo per rallentare la diffusione del Covid-19. Come sconfiggere, dunque, la noia al tempo del coronavirus? Ecco alcune idee e attività che si possono fare all’interno delle mura domestiche, anche divertendosi con i propri figli.

Un libro è sempre la risposta migliore alla noia. Si può leggere da soli o insieme. Ad esempio Bookabook è una casa editrice italiana che pubblica libri attraverso il crowdfunding e mette a disposizione un vasto catalogo di libri di ogni genere che possono essere acquistati e scaricati direttamente online nel formato digitale degli ebook. Si può però approfittare del tempo da passare a casa, anche per pulirla a fondo e per buttare le cose vecchie, ma si può anche suonare, riprendendo in mano un vecchio strumento, o telefonare agli amici che non si sentono da tanto, oppure mantenersi in forma con gli esercizi fisici che possono essere fatti nel proprio appartamento o magari nel giardino.

Tante le idee anche per passare il tempo a casa con i bambini divertendosi, a seconda delle età: leggere una storia, colorare insieme libri di disegni, assemblare un puzzle, fare giochi da tavolo, sfidarsi ai videogame, giocare con i lego, ma i genitori possono anche farsi aiutare a cucinare e a pulire la casa, trasformando le faccende domestiche in attività divertenti per tutti. Ad esempio si possono preparare insieme una bella torta, biscotti, pane, focacce e pizza, facendo divertire i più piccoli mettendo le mani in pasta. Ma è una buona idea guardare anche un cartone animato o un film tutti insieme.

Ad esempio Italia 1 ha deciso di cambiare il proprio palinsesto, dando ampio spazio a programmi dedicati alle famiglie. Dalle prime ore del giorno alle 8.30 spazio ai migliori cartoni animati, dalle 8.30 la serie di documentari BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura” e dalle 9.30 “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo. Nel pomeriggio, dalle 14 confermati “I Simpson” e “The Big Bang Theory”, mentre dalle ore 16 film adatti a tutta la famiglia, tra cui “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Il gatto con gli stivali”, “Shrek”.

Anche Rai 2 ha cambiato la programmazione. Dal 9 marzo su Rai2 alle 7.30 e su Rai Yoyo alle 16.20 è tornato L’albero azzurro, ma ci sono anche i cartoni e un ciclo di TV movie. Dal 12 marzo al 3 aprile, invece, una selezione di film d’archivio dello Schermo dell’arte saranno disponibili e visibili in streaming gratuitamente sulla piattaforma MYmovies, ma si può passare il tempo anche guardando documentari, cooking show, film a tema gastronomico, viaggi intorno al mondo.

Tra le attività ci si può dedicare anche alla propria bellezza, innanzitutto sistemando il beautycase, a volte pieno di matite ridotte a mozziconi e di flaconi aperti da mesi. Si può quindi approfittare del maggior tempo libero per lavare i pennelli da trucco e per dedicarsi alla cura della pelle, magari con un ottimo detergente, un prodotto idratante e un anti-age antiossidante. E, se si ha sempre poco tempo per scoprire i segreti del trucco perfetto, comodamente sul divano si possono vedere i tutorial su YouTube per imparare.

È arrivata, poi, anche la solidarietà digitale. È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi. Grandi imprese e grandi gruppi, sul sito del Governo, hanno messo a disposizione servizi gratuiti per aiutare gli italiani, in questo momento difficile in cui è bene rimanere a casa. Ad esempio Vodafone elimina limiti di minuti e giga; Amazon mette a disposizione formazione e Prime Video; Mondadori regala Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo; La Repubblica e La Stampa sono gratis per 3 mesi.