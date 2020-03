Coronavirus, controlli a tappeto della Polizia: 5 i denunciati

Gli agenti della Questura di Ancona hanno passato al setaccio il capoluogo e la provincia per verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio

ANCONA – Sono 5 le persone denunciate nelle ultime 24 ore dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli a tappeto sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Decine di agenti della Questura di Ancona hanno passato al setaccio il capoluogo dorico e la provincia, controllando anche i luoghi dove si possono creare forme di aggregazione fra le persone come parchi, giardini pubblici e zone balneari fra le quali Palombina, Passetto e Portonovo.

Nell’ambito di questa intensa attività hanno denunciato 5 persone per inosservanza delle disposizioni previste dal decreto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 16.30, 3 egiziani di età compresa fra 26 e 31 anni, sono stati denunciati dagli agenti delle Volanti perché sostavano, gomito a gomito, su una panchina di Corso Carlo Alberto mentre erano intenti a bere birra.

A Collemarino invece i poliziotti hanno sorpreso in un giardino due 25enni, uno di Ancona e l’altro camerunense, che sostavano senza giustificato motivo vicino ad una panchina. I due, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di due dosi di hashish per uso personale. La droga è stata sequestrata dagli agenti.