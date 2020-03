Coronavirus: contagiato anche un carabiniere, 12 colleghi in isolamento

ANCONA – Non stava bene e si è sottoposto al tampone risultando positivo al coronavirus. C’è anche un carabiniere del Norm di Ancona tra i contagiati dal Covid-19 ed ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Torrette.

In isolamento da ieri almeno 12 dei suoi colleghi di reparto, tutti quelli con i quali ha avuto contatti ravvicinati. Il militare, che ha meno di 50 anni, per ora non è in gravi condizioni.

Stanno bene anche i suoi colleghi, per ora asintomatici, ma messi in quarantena obbligata a casa per 14 giorni. La conferma della positività, dopo il tampone fatto lunedì, è arrivata ieri. Al reparto sono arrivati rinforzi per garantire comunque i servizi sul territorio. Sanificati gli ambienti alla caserma della Montagnola, dove ha sede il reparto del Norm.