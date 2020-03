Coronavirus, a Camerano controlli sul rispetto delle regole. Assessore Renato: «Cittadini responsabili»

CAMERANO- Tre denunce, 120 controlli a veicoli e persone, nonché 130 sopralluoghi negli esercizi commerciali. Sono i risultati dei controlli effettuati in queste settimane dalla Polizia Locale di Camerano per verificare il rispetto delle regole emanate dal Governo per il contenimento del Covid-19.

«I Cameranesi stanno collaborando in maniera responsabile e disciplinata, rispettando con accortezza le direttive del Governo e della Regione Marche- afferma l’assessore Costantino Renato-. In soli 3 casi le motivazioni addotte non sono state ritenute valide o non sono state date, tanto che si è provveduto ad effettuare la denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Le sanzioni, per questi tre casi, saranno quelle previste prima dell’entrata in vigore dell’ultima direttiva del governo che prevedeva l’arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro, sempreché “il fatto non costituisca un più grave reato”».

I controlli sull’osservanza delle regole fatti dalla Polizia Locale e l’attività informativa da parte della Protezione Civile e dell’Amministrazione Comunale hanno dato risultati rincuoranti.

«Le strade sono vuote, non ci sono assembramenti e si esce solamente per necessità oggettive (lavoro, salute, acquisti generi alimentari)- spiega l’assessore Renato-. Qualche piccola eccezione negativa c’è stata prima dell’Ordinanza della Regione Marche del 19/03/2020 e del Ministro della Salute del 20/03/2020 che hanno stabilito la chiusura di parchi, giardini pubblici, lo svolgimento dell’attività motoria e l’uscita con l’animale di compagnia, ma dopo queste date non abbiamo più avuto particolari criticità».

Al momento a Camerano le persone in quarantena sono 21, i positivi sono 5. «Non dobbiamo abbassare la guardia- commenta il sindaco Annalisa del Bello-. I servizi comunali continuano a seguire anziani soli e a fornire assistenza per casi gravi. Il numero da chiamare per spesa e farmaci è 3479734976».

Il sindaco annuncia poi una lieta notizia ai suoi concittadini. «Anche nei giorni più bui, uno spiraglio di luce arriva! Tra tanta tristezza e dolore una buona notizia: nei giorni scorsi sono nate due bambine. Benvenute a Camerano! Siete per noi messaggio di Speranza».