Coronavirus, l’atletica si ferma in blocco fino al 31 maggio

ANCONA- Gli effetti del Coronavirus hanno inciso anche sull’attività dell’atletica leggera italiana. Con un nota ufficiale diramata oggi dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, si riferisce che il Consiglio federale riunito in video conferenza ha deliberato la sospensione fino al 31 maggio (salvo diversa indicazione da parte del Governo) di tutta l’attività agonistica sul territorio nazionale. La causa è ovviamente legata al diffondersi in Italia del Covid-19.

Questo il commento del presidente federale Alfio Giomi, dopo la relazione del dt Antonio La Torre: «È probabilmente la riunione di Consiglio più importante della mia vita perché la complessità del momento è sotto gli occhi di tutti. Ma ribadisco quel che ho detto già qualche giorno fa: noi ce la faremo. Abbiamo il dovere di immaginare il nostro movimento alla ripresa dell’attività, e di fare il massimo per consentire alle società sportive di tornare al proprio lavoro, quando sarà possibile, nelle migliori condizioni».

Sono stati varati anche degli interventi per le società. Nello specifico: Richiesta al Governo di interventi straordinari in loro favore, che verrà trasmessa allo stesso entro la fine del mese; Conferma, all’interno del bilancio FIDAL 2020, dello stanziamento di 1.238.000 Euro a sostegno dell’attività; Destinazione, ad incremento dello stesso stanziamento, di una somma pari al cinquanta per cento dell’eventuale avanzo di amministrazione 2019 (risorse che saranno distribuite con criteri da stabilire); Conferma degli interventi disposti, sul territorio, da parte dei Comitati Regionali; Cancellazione di tutti gli interventi celebrativi già programmati sul territorio, con destinazione delle relative risorse alle associazioni sportive.