L’asta di Paolino è un successo a favore dell’ospedale di Torrette

ANCONA- Si è conclusa nei giorni scorsi l’asta delle magliette ufficiali (e anche di materiale tecnico) messe a disposizione dal giornalista anconetano Paolino Giampaoli. La somma raccolta, che si aggira sui 3200 euro, sarà devoluta direttamente all’Ospedale di Torrette dove lo stesso Giampaoli è stato curato dopo aver contratto il Covid-19 nel mese di marzo: «Sono felicissimo dell’esito di questa raccolta fondi – ha confessato il dorico Paolino – 3200 euro, visto il momento e la situazione complessiva, sono tanta roba. Va considerato che le iniziative sono tante e aver visto questa partecipazione mi rende orgoglioso».

Sulla possibilità di altre iniziative analoghe per il futuro, Giampaoli fa il punto della situazione: «Sinceramente non ci abbiamo ancora pensato, martedì io e il direttore Capogrossi di Torrette ci sentiremo telefonicamente per fare il punto della situazione. Sto spingendo, in questo momento, a contribuire ancora attraverso la mia pagina anche se l’asta è conclusa. E’ possibile comunque fare un bonifico a favore dell’ospedale inserendo la somma che ciascuno ritiene giusta. E’ un modo per far sentire ancora la nostra vicinanza».

E poi, in conclusione, non potevano mancare i ringraziamenti: «Ringrazio l’ospedale di Torrette per come mi ha trattato nel periodo in cui ho combattuto il Covid-19, in particolar modo il reparto malattie infettive. Colgo l’occasione per dire grazie anche all’ospedale di Chiaravalle dove ho trascorso la fase successiva. Grazie a chi ha donato le maglie, grazie a chi ha fatto le offerte e alla stampa che ha dato visibilità all’iniziativa».