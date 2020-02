Coppa Italia Promozione, il punto sulle semifinali d’andata

ANCONA- Si sono giocate mercoledì sera, 12 febbraio, le semifinali d’andata di Coppa Italia di Promozione. Il Gabicce Gradara ha superato 4-3 la Biagio Nazzaro Chiaravalle mentre Chiesanuova e Atletico Ascoli si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1. Gare di ritorno il 4 marzo.

IL RACCONTO DELLE SFIDE

Non sono mancati i fuochi d’artificio in Gabicce Gradara-Chiaravalle fino a qualche mese fa sfida importante anche per il primo posto nel girone A. L’hanno spuntata i padroni di casa con il risultato di 4-3 esaltandosi con le doppiette di Donati e Vegliò. Per i rossoblu inutili i due gol di Pieralisi e la rete di Pesaresi. Per conquistare la finale servirà vincere con un gol di scarto al Comunale.

Pari e patta tra Chiesanuova e Atletico Ascoli che rimandano alla gara di ritorno tutti i discorsi qualificazione. Buona la prova dei locali che, per lunghi tratti del match, hanno messo alle corde la capolista assoluta del girone B. Zaldua ha illuso nel primo tempo, De Marco ha siglato il definitivo 1-1 nella ripresa. Il 4 marzo si decide la finalista.