Sulla copertina di Touring Club Italiano i tour nelle industrie delle Marche

Il numero di ottobre del magazine del Touring Club Italiano dedica la copertina e un ampio articolo agli itinerari nelle fabbriche d’eccellenza e nel territorio della regione Marche.

Il magazine, distribuito ai 280.000 soci del sodalizio che da 128 anni si occupa di turismo, ha voluto portare alla luce il ricco patrimonio industriale che caratterizza il territorio delle Marche oggi fruibile con inediti percorsi di turismo d’impresa.

Il redazionale, curato da Isabella Brega caporedattrice centrale delle riviste Touring, propone un viaggio tra le storie di alcune imprese delle Marche esplorando alcuni percorsi del programma Visit Industry Marche promosso dall’Associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza in collaborazione con il tour operator GoWolrd di Ancona.

Il viaggio parte da Pesaro, più precisamente nelle stanze di Villa Miralfiore dove la FIAM Italia ospita il museo dedicato al vetro curvato interpretato dai maggiori artisti, architetti e designer del mondo. Touring prosegue nella terra dove nel 1863 nacque la prima Fabbrica al mondo di Fisarmoniche per scoprire come Pigini Fisarmoniche di Castelfidardo ancora produce questi strumenti che hanno dato alla luce il distretto dello strumento musicale delle Marche. Dalla musica al polo della carta stampata e dell’editoria tra Loreto e Recanati, dove in Tecnostampa e alla Rotopress vengono stampati libri di pregio e alcuni quotidiani nazionali e dove Eli realizza editoria per l’istruzione. Poi a Montelupone per conoscere la collezione storica di chitarre e il laboratorio di liuteria della gloriosa fabbrica Eko (oggi Algam Eko). A Recanati, Tourign Club ci racconta la Clementoni, azienda leader dal 1963 nel settore di giocattoli educational, e alla Fratelli Guzzini che da 110 anni produce articoli di design per la tavola, la cucina e l’arredo in materiale plastico pregiato.

Dalla manifattura alle produzione nel settore del food con una visita alla bottaia di Umani Ronchi di Osimo dove si chiude il percorso inedito alla scoperta di come e da chi sono realizzati prodotti e alimenti che racchiudono storie, curiosità e aspetti da scoprire per piacere o per interesse.

«Siamo orgogliosi che Touring Club Italiano abbia dedicato la copertina del suo magazine e questo ampio redazionale ad un progetto che parte dalle nostre imprese associate e che intende sostenere il territorio della regione Marche», è il commento di Domenico Guzzini, presidente del Paesaggio dell’Eccellenza, Associazione che promuove il programma di turismo industriale e marketing territoriale Visit Industry Marche.

Il Paesaggio dell’Eccellenza è un ecosistema composto di 32 imprese e alcuni soggetti pubblici che dal 2005 sostengono un progetto per valorizzare il Patrimonio e la Cultura Industriale delle Marche attraverso una serie di progetti e attività come ad esempio il turismo d’impresa.

Il magazine è stato presentato nello stand della Regione Marche alla fiera TTG di Rimini dove erano presenti il presidente delle Regione Marche Francesco Acquaroli, il direttore dell’Agenzia Turismo ed Internazionalizzazione Marche Marco Bruschini, il direttore della rivista Touring Silvestro Serra oltre al presidente di APE Domenico Guzzini, il direttore Alessandro Carlorosi e Ludovico Scortichini presidente di GoWolrd.