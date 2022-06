Cooss Marche, Diego Mancinelli è il nuovo presidente. Suo vice Giampaolo Gherardi

Dando seguito all’annuncio anticipato nel corso della Assemblea dei Soci del 8 giugno scorso, il cda della Cooss Marche ha ratificato all’unanimità, nella giornata del 27 giugno, la nomina dei nuovi presidente e vicepresidente: sono rispettivamente Diego Mancinelli e Giampaolo Gherardi. Entrano al posto di Amedeo Duranti ed Andrea Scocchera che hanno ricoperto i massimi ruoli istituzionali della Cooperativa per oltre 40 anni e che continueranno ad affiancare il management della Cooperativa in veste di consiglieri di amministrazione.

Il neoeletto presidente Diego Mancinelli e il vicepresidente Giampaolo Gherardi, già consiglieri di amministrazione della Cooperativa, rappresentano l’elemento di continuità aziendale e di coerenza dei valori e dei principi fondanti che hanno contraddistinto COOSS Marche fin dalla sua costituzione.

Diego Mancinelli, 54enne laureato in Sociologia, ha diretto dal 2014 ad oggi il Dipartimento di Ricerca e Formazione di Cooss ed è presidente del Comitato Regionale delle Cooperative Sociali di Legacoop Marche.

Giampaolo Gherardi, 51enne laureato in Servizio Sociale (specializzazione in Organizzazione dei servizi) progetta e coordina le relazioni e le iniziative con Enti Locali, Associazioni e Fondazioni.

«Il passaggio di consegne, maturato e concordato da tempo per consentire la transizione del naturale passaggio generazionale, cade in un momento delicato della nostra società che vede tutte le proprie risorse ed energie impegnate sui fronti del superamento della emergenza sanitaria e del ritorno alla normalità e sul tema della progettazione a supporto e sviluppo delle diverse tipologie di servizio», spiega la cooperativa sociale nata nel 1979. Opera nel territorio delle Marche e eroga servizi sociosanitari per l’infanzia, la terza età, la salute mentale, le dipendenze, il disagio sociale, la formazione professionale, la ricerca, lo sviluppo…L’ente ha raggiunto negli anni 2.800 tra soci e dipendenti.