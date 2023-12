Controlli ad Ancona, denunciato 40enne

ANCONA – Continuano i controlli disposti dal Questore Capocasa, in occasione del weekend e delle festività natalizie che si avvicinano, nelle zone del centro cittadino ove, oltre alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate in occasione del Natale. La polizia di Stato c’è ed è presente da mesi nelle piazze e nelle vie del centro. In particolare, durante un controllo, due uomini di 25 e 22 anni, sono stati deferiti ex art. 75 in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente celata l’una all’interno della tasca dei pantaloni, l’altra all’interno di un involucro trasparente di cellophane nel giubbotto. Per i due giovani, non residenti nella Provincia, il Questore valuterà nelle prossime ore l’applicazione di idonee misure di prevenzione.

Nella tarda serata di ieri, 17 dicembre, invece i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di uomo, albanese di circa 38 anni che camminava barcollando. L’uomo è stato sanzionato ex art. 688 c.p. e affidato a personale medico per le cure del caso.

Infine, un uomo, di circa 40 anni di origine egiziana, fermato a bordo della sua autovettura è stato deferito per il possesso di una carta di circolazione falsa ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Il Questore di Ancona: «Costante è l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti di inciviltà unite a possibili condotte di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. “Esserci Sempre” ed “Esserci Prima”, si conferma la strategia vincente per combattere anche il disagio giovanile, restituendo le piazze e le vie del passeggio ai cittadini onesti».