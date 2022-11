ANCONA – Serata movimentata e ad alto tasso alcolico quella di sabato per un 29enne italiano che, insieme a un amico, ne ha combinate di tutti i colori. Dopo aver trascorso una serata in allegria, tanto si evince dal tasso alcolico con cui, imprudentemente, si era messo alla guida della sua auto, il giovane transitando lungo via Flaminia provoca un incidente – per fortuna senza feriti né gravi danni – urtando un autobus. Poi, incurante che lo specchietto della sua auto fosse saltato, ha continuato per la sua strada a velocità sostenuta. In piazzale Italia, il conducente dell’autobus danneggiato ferma una Volante della Questura che stava eseguendo dei servizi di controllo e avvisa dell’incidente e di quella macchina rossa fuori controllo sfrecciata sulla Flaminia. Gli operatori, considerato che non risultavano esserci feriti e che il mezzo pesante risultava marciante, si sono messi alla ricerca dell’auto segnalata. E infatti, percorrendo la via Flaminia, all’altezza di Torrette, gli operanti hanno notato subito un’auto corrispondente a quella segnalata priva di uno specchietto, che procedeva a velocità sostenuta. Hanno dunque utilizzato i dispositivi acustici e luminosi, in quanto in un primo momento il conducente sembrava non voler accostare nonostante l’alt della polizia.

Fermata la vettura, hanno identificato i due giovani a bordo: il conducente, un italiano 29enne e l’amico, un 23enne. Fin dal primissimo approccio il conducente appariva in uno stato psicofisico di alterazione dovuto all’abuso di alcool: alito vinoso, un linguaggio sconnesso nonché da riflessi motori rallentati. Sottoposto ad alcoltest, è arrivata la conferma: infatti è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,53 g/l. Ma i guai non vanno mai soli. Durante il controllo gli agenti hanno notato che appoggiato sul sedile posteriore dell’auto, a vista, vi era un piccone da montagna, il cui porto, date le circostanze di tempo e luogo risultava ingiustificato. Infatti il ragazzo non sapeva dirne la provenienza, né l’utilizzo. Dunque, nei confronti del 29enne sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre il piccone da montagna è stato sequestrato. Contestualmente è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo è stato affidato all’amico.



Inoltre, nell’ambito degli specifici servizi di controllo, personale della Squadra Volante nel corso della giornata di sabato ha provveduto ad identificare 90 persone. Tre sono state sanzionate per detenzione di sostanza stupefacente (hashish in particolare) per uso personale con contestuale sequestro della sostanza. Si tratta di un ragazzo gambiano di 20 anni trovato nei pressi del parco Pacifico Ricci con circa 0,80 grammi di hashish, di un giovane italiano 19enne sorpreso in zona Stazione Ferroviaria con circa 0,70 grammi di “fumo” e di una ragazza italiana di appena 16 anni trovata in centro con circa 0,80 grammi di hashish e una sigaretta confezionata artigianalmente contenente sempre hashish.