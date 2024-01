Ancona, controlli della polizia ferroviaria durante le feste: 6 gli indagati

ANCONA – Sei persone indagate in stato di libertà, 1191 persone controllate, 4 persone proposte per provvedimenti di polizia e una sanzione amministrativa elevata. Sono questi i risultati conseguiti dagli operatori dalla polizia ferroviaria di Ancona centrale durante le festività appena trascorse grazie all’intensificazione dei servizi di controllo sia nelle stazioni che a bordo treno.

Nel complesso sono stati 59 i servizi di vigilanza nelle stazioni, in particolare quelle non presenziate dalla Polizia Ferroviaria e 5 quelli a bordo treno con 12 treni scortati potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.

Una giornata è stata dedicata al cd. “alto impatto” avvalendosi anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo in tempo reale dei documenti e la verifica di persone con precedenti di polizia o sospette. Hanno anche svolto servizi antiborseggio durante le fasi di salita e discesa dei viaggiatori dai treni nonché svolto attività di vigilanza delle strade ferrate e delle infrastrutture ferroviarie anche in considerazione del delicato scenario politico internazionale.

Nel corso dei citati servizi un cittadino italiano è stato indagato in stato di libertà perché trovato in possesso di numerosi oggetti atti ad offendere mentre viaggiava, privo di titolo di viaggio, a bordo di un convoglio.

Un cittadino italiano è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: trovato in possesso di cannabinoidi. Cinque i cittadini extracomunitari che sono stati segnalati per violazione delle norme sul soggiorno.