Controlli al Piano di Ancona: nasconde droga sotto un’auto, ma scoperto, dà calci e pugni agli agenti. Denunciato

ANCONA – Continua il servizio ad “Alto Impatto” disposto dal questore di Ancona, d’intesa con il prefetto, che coinvolge tutto il quartiere del Piano. Obiettivo: restituire vivibilità alla zona e contrastare fenomeni di disagio giovanile, assunzione di sostanze stupefacenti, spaccio, ubriachezza molesta.

Nel corso del pomeriggio e di tutta la serata di ieri, 4 dicembre, gli operatori della Questura dorica, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia hanno dislocato 3 posti di controllo in tutta la zona, presidiando le principali strade e, durante l’espletamento del servizio, sono state controllate ed identificate circa 60 persone, di cui 15 con precedenti giudiziari.

Gli autoveicoli controllati sono stati circa 35 e tra questi c’era quello di un soggetto che, dagli accertamenti effettuati al posto di controllo, risultava circolare in assenza della copertura assicurativa del veicolo. Per tale motivo i poliziotti provvedevano a ritirare la carta di circolazione al soggetto.

Inoltre gli operatori notavano un uomo celare furtivamente un involucro sotto una vettura pensando di non essere notato. Raccolto l’involucro e raggiunto l’uomo questo asseriva trattarsi di sostanza stupefacente che però deteneva per uso personale. Al termine di tutti gli accertamenti gli operatori invitavano il soggetto a seguirli presso la Questura ma, in questo frangente l’uomo dava in escandescenza, iniziando dapprima a sferrare calci e pugni e poi spingendo i poliziotti. Dopo averlo calmato i poliziotti lo conducevano presso gli Uffici di via Gervasoni dove veniva denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed ex art. 75 D.P.R. 309/90.