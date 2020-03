Controlli dei carabinieri nella provincia di Ancona: 41 denunce in 24 ore

Duecento le forze dell'ordine in campo. Verificati anche 452 esercizi. Attuato un posto di blocco lungo la via Flaminia, all'altezza dello scalo ferroviario di Palombina. A Chiaravalle e Corinaldo tre persone deferite

ANCONA – Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19.

Nel corso dei servizi di ieri, lunedì 23 marzo, che hanno visto dispiegati in provincia oltre 200 carabinieri, sono state controllate 743 persone e 452 esercizi. Complessivamente 41 le persone denunciate ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (14 la Compagnia Carabinieri di Ancona, 13 Senigallia, 10 Jesi, 2 Osimo e 2 Fabriano) di cui tre anche per false attestazioni a Pubblico Ufficiale e una per detenzione ai fini di spaccio.

Controlli della Compagnia Carabinieri di Ancona lungo la trafficata via Flaminia, all’altezza dello scalo ferroviario di Palombina, con un posto di blocco. Tra i denunciati, anche un uomo che ha falsamente dichiarato di essere socio di una ditta presso la quale invece è risultato estraneo. L’interessato, quindi, è stato denunciato anche per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

A Corinaldo i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato una Opel Corsa con a bordo tre giovani del fermano, che asserivano di essersi spostati per fare una passeggiata. L’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno perquisito il mezzo rinvenendo, nel vano porta oggetti centrale e in quello posto nello sportello lato guida, due involucri contenenti 12,6 grammi di hashish, oltre a 240 euro in contanti. Il 19enne alla guida è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, e tutti anche per il 650 c.p.. Nel corso degli altri controlli eseguiti, sono stati individuati anche due assuntori di stupefacente di Senigallia. Entrambi, controllati nella serata, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter, sono stati trovati in possesso di una dose di marijuana e, pertanto, oltre ad essere stati denunciati per la violazione dell’art. 650 c.p., sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona quali assuntori di droga.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno denunciato due uomini sia per il 650 che per false attestazioni a Pubblico ufficiale, in quanto controllati domenica hanno riferito di essersi recati a fare la spesa in un supermercato che in realtà in quella giornata è risultato chiuso.