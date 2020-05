Ancona, controlli anti-Covid sulla movida della città: denunce e patenti ritirate

ANCONA – Operazione di controllo nelle zone della movida dorica da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Ancona. Il fine: garantire alla collettività sicurezza e rispetto delle misure di contenimento relative all’emergenza Covid-19.

Operativa tante “gazzelle” del pronto intervento 112 del Nucleo Operativo e Radiomobile. Sono state deferite alla Procura della Repubblica del capoluogo tre persone, un 37enne campano e un 41enne della provincia di Ancona per “guida in stato di ebrezza” alcolica, una 24enne dominicana per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Inoltre è stato segnalato all’autorità prefettizia un 20enne anconetano per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico” e sanzionato un senegalese 41enne per “ubriachezza molesta”.

Sono stati effettuati numerosi controlli ai bar e ai locali maggiormente frequentati dai giovani: nessuna delle attività è stata sanzionata.

Ma ecco il dettaglio delle operazioni.

Ieri pomeriggio, nel quartiere adriatico, i militari del Norm hanno controllato un’autovettura con all’interno un giovane 20enne anconetano che sottoposto a una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro – occultato in un pacchetto di sigarette – contenente circa un grammo e mezzo di marijuana. Immediati la segnalazione e il ritiro della patente di guida.

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, è giunta una segnalazione al 112 relativa ad un operatore sanitario che prima era stato notato davanti a un bar assumere bevande alcoliche e pochi minuti dopo visto zigzagare per le vie del centro alla guida di un furgone adibito al trasporto sangue. I militari della Sezione Radiomobile del Norm hanno intercettato il furgone segnalato in via Corridoni, il cui conducente un operatore sanitario 37enne, residente nella provincia di Napoli, era in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico pari a 1,88 g/l.

Per tale ragione il mezzo è stato affidato a un altro operatore sanitario intervenuto sul posto mentre la patente di guida è stata ritirata.

Poche ore dopo, alle ore cinque e trenta, in via Marconi, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un 41enne di Filottrano che sulla base della sintomatologia esternata era in uno stato di chiara alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche, infatti, il successivo controllo eseguito mediante etilometro ha consentito di accertare che il 41enne era alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l. Anche in questo caso il mezzo è stato affidato ad un familiare intervenuto sul posto mentre la patente di guida è stata ritirata.

Questa notte è stato sanzionato un senegalese 41enne che, pur non essendo alla guida, ha alzato troppo il gomito e pertanto ha arrecato disturbo alla quiete pubblica. Lo stesso che è stato sorpreso alle ore tre in corso Garibaldi mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa nella vicina piazza del Papa.

La medesima operazione di controllo dei carabinieri del Norm ha consentito altresì di identificare 167 persone, controllare 132 veicoli e 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari, di cui una dominicana 24 enne, sottoposta al regime di “Obbligo di Dimora nel comune di Ancona con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo”, risultata assente durante il controllo notturno e per tale ragione deferita all’A.G. per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Infine, sono state elevate quattordici contravvenzioni, ai sensi del Codice della Strada, nei confronti degli automobilisti indisciplinati. In totale sono stati decurtati 45 punti e comminate sanzioni amministrative per circa 5.000 euro.