Controlli ad Ancona: nei guai titolare di un locale etnico

ANCONA – Controlli straordinari nel capoluogo dorico. Infatti, dalle ore 19 della serata di ieri, giovedì 4 gennaio, continuando fino alle ore 14 di oggi sono in atto servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Capocasa, d’intesa con il prefetto Ordine. Obiettivo: garantire la sicurezza urbana nelle aree cittadine più dense di attività economiche e residenziali. Nella scorsa serata personale della Divisione Anticrimine e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria e Marche ha provveduto all’identificazione di 51 persone e al controllo di 27 veicoli. Si è proceduto inoltre al controllo dei detenuti domiciliari e di altri soggetti tenuti al rispetto della permanenza presso il proprio domicilio in orario serale, non riscontrando violazioni ai regimi disposti.

Questa mattina, invece la polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Ancona ha effettuato dei controlli in esercizi pubblici in zona centro e Archi ad Ancona. Nei guai il titolare di un locale etnico, vicino a piazza Roma. Infatti il locale era sprovvisto del documento di valutazione rischi e dell’haccp sulla sicurezza alimentare. Per tale motivo sarà segnalato all’ispettore del lavoro per le previste sanzioni. Successivamente veniva controllata una sala slot in via Mazzini, dove non risultavano irregolarità. Veniva in particolare attenzionata la presenza di eventuali minori che giocavano in violazione della normativa, non riscontrando irregolarità in merito.

I servizi straordinari si sposteranno nel pomeriggio odierno nel territorio della Provincia.