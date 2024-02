Controlli ad Ancona: guida ubriaco, denunciato 40enne

ANCONA – Nella serata di ieri, 31 gennaio, il capoluogo è stato interessato dai controlli ad “Alto Impatto” voluti dal questore Capocasa, d’intesa con il prefetto Saverio Ordine. Il servizio si è svolto in tarda serata con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia unitamente agli operatori della Questura dorica ed ha interessato il Piano, gli Archi, la Stazione nonché diversi esercizi commerciali in quelle zone situati.

Sono state 170 le persone identificate, di cui circa 50 i soggetti gravati da precedenti giudiziari. I veicoli controllati sono stati circa 80, attraverso 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città. Numerosi anche gli esercizi commerciali controllati, dai quali nessuna irregolarità è emersa.

Durante il servizio i poliziotti, anche grazie all’ausilio dei colleghi delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, hanno denunciato un soggetto, italiano di circa 40 anni ai sensi dell’art. 186 del Codice della strada in quanto, dopo essere stato fermato ad un posto di controllo, notavano forte alito di vino e un’eccessiva loquacità. Dopo aver proceduto ad un controllo del tasso alcolemico veniva rilevato che era ben oltre la soglia consentiva. L’uomo veniva così denunciato e la patente veniva ritirata. Inoltre, in piazza Ugo Bassi un altro soggetto, peruviano di circa 50 anni, veniva fermato a bordo della sua autovettura e sanzionato ai sensi dell’art. 117 co. 2 bis d.lgs. 285/92 in quanto transitava a bordo di autovettura con cilindrata superiore a quella consentita, avendo conseguito da poco la patente.

Infine, nell’ottica di contrastare l’irregolarità sul territorio nazionale, a seguito del controllo straordinario effettuato, il questore Capocasa ha emesso n. 3 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due cittadini egiziani di 27 e 32 ed un tunisino di 22 anni, in quanto irregolari sul territorio nazionale.