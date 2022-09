Conto alla rovescia per la Regata del Conero, ma prima c’è “Ancona in vela”

ANCONA – Fervono i preparativi a Marina Dorica per la 23° edizione della Regata del Conero, che quest’anno si terrà domenica 2 ottobre. Il fitto programma di eventi collaterali, che prendono il via già oggi venerdì 30 settembre, presenta una grande novità che risponde al nome di “Ancona in Vela”.

Regata nella regata, Ancona in Vela è una sfida tra i quartieri di Ancona, una sorta di “palio marinaro” per il capoluogo dorico, la cui storia è da secoli legata al mare. Con il supporto dei cinque circoli nautici di Marina Dorica (Ancona Yacht Club, Assonautica Ancona, Lega Navale Ancona, Club Amici del Mare e SEF Stamura), è stata individuata una rosa di imbarcazioni che parteciperanno alla competizione. Alla presenza della sindaca, Valeria Mancinelli, si è proceduto conl’estrazione per abbinare, in maniera casuale, un quartiere della città ad una delle ventuno barche partecipanti.

Così, per la prima volta, sabato primo ottobre i quartieri di Ancona, si sfideranno amichevolmente l’uno con l’altro in avvincenti regate che si terranno proprio nello specchio acqueo antistante il Passetto, facilmente visibili da terra e a portata di “tifosi”: dalle Grazie a Pietralacroce, dal Pinocchio a Collemarino, dagli Archi a Passo Varano, solo per citarne alcuni, ogni quartiere avrà il suo rappresentante a portarne alti i colori.

Spiega la sindaca Valeria Mancinelli: «Una bellissima iniziativa, promossa da Marina Dorica con il supporto indispensabile dei Circoli della città, cuore pulsante del nostro porto turistico. Il nostro auspicio è che i cittadini possano appassionarsi a questa nostra versione marinara di un palio e scendere sulla scalinata del Passetto per tifare i portacolori del proprio quartiere: un augurio per una prima edizione di successo e che possa diventare parte della tradizione della nostra città!».

L’appuntamento con Ancona in Vela è dunque fissato per sabato primo ottobre alle 11: le regate, brevi ed avvincenti, potranno essere seguite dal pubblico dal Belvedere Virna Lisi al Passetto, stessa location che, nella giornata successiva, sarà punto di vista privilegiato per assistere alla partenza della Regata del Conero con commento live a cura di Paolo Cori a partire dalle 10.45.

La kermesse degli eventi collaterali alla Regata del Conero 2022 prendono il via oggi venerdì 30 settembre un susseguirsi di iniziative culturali, ludiche e sportive aperte alla cittadinanza.