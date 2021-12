Contagi tra lo staff del ristorante. La Degosteria di Ancona costretta alla chiusura

ANCONA- Stop ad un altro locale del centro storico per la positività di alcuni dipendenti. Ad un passo dal capodanno la Degosteria, noto ristorante del capoluogo, alza bandiera bianca. Stamattina l’annuncio sulla pagina Facebook del locale: «Informiamo tutti i nostri clienti che abbiamo riscontrato casi di positività in Degosteria – si legge nel messaggio – Abbiamo lottato tanto per arrivare fin qui, per arrivare a poter fare le feste insieme, ma alla casualità non si comanda. Finito tutto questo riapriremo e reagiremo come sempre in stile Dego». E sotto il post una lunga serie di messaggi di clienti e amici che si complimentano con i titolari per la correttezza nell’aver subito rivelato il motivo dell’improvvisa chiusura. Di certo un danno economico per l’attività che aveva programmato il cenone di capodanno e aveva ricevuto già moltissime adesioni. Dunque non solo il mancato guadagno della serata, ma anche il rischio di deterioramento delle materie prime che erano state acquistate per il menù. La Degosteria, purtroppo, non è nemmeno l’unico locale che ha dovuto chiudere i battenti per via del virus. Proprio ieri la notizia della positività di tutti titolari del Caffè Giuliani che ha costretto il bar allo stop. Per fortuna nessuno dei contagiati, per ora, sembra aver sviluppato sintomi gravi o evidenti della malattia. Del resto, come previsto dal decreto legge, tutti coloro che lavorano nell’ambito della ristorazione e somministrazione devono essere vaccinati. E proprio su questo argomento la titolare del bar del Pinocchio, giorni fa, si è vista insultare su Facebook per aver detto di essere una convinta sostenitrice dei vaccini. La proprietaria del bar, Giovanna Burattini, è risultata positiva al covid la sera del 23 dicembre. E da quel giorno il suo locale è chiuso al pubblico. «Ho solo detto che se non ho sviluppato i sintomi della malattia è grazie alla protezione del vaccino» spiega la barista. «Non l’avessi mai detto – continua – mi sono arrivati insulti anche via messaggio privato. Ma non m’interessa. Sono convinta delle mie idee».