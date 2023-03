Consorzio rifiuti e Corte dei Conti, Carnevali: «Valuteremo le riserve per capire come procedere per la gestione pubblica»

ANCONA – «Valuteremo e approfondiremo attentamente, come dovuto, le criticità avanzate dalla Corte dei Conti sul procedimento che dovrebbe consentire il servizio della gestione integrata dei rifiuti attraverso il modello dell’Housing providing, con la Corum, la New Co formata da Viva Servizi, Ecofon e JesiServizi». Sono le parole del Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali sullo stop, sia pur non vincolante, della Corte dei Conti all’operazione in questione.

«È normale che a questo punto i tempi potrebbero parzialmente allungarsi, da parte nostra osserviamo intanto che negli ultimi anni la grande maggioranza dei Comuni, nel rispetto della normativa attribuita all’Ata, si è espressa per l’Housing providing, quindi per una gestione pubblica ed ovviamente ci siamo mossi in questo senso. Ora verificheremo se queste riserve sono recuperabili, se esiste la possibilità di farvi fronte nel pieno rispetto delle regole, cercando di capire pertanto se e come poter andare avanti con questo modello pubblico di gestione che era stato votato da molti sindaci».