Coni Marche, Fabio Luna è ancora presidente: «Mettiamoci tutti al lavoro»

ANCONA– Fabio Luna sarà ancora il presidente del Coni Marche per il quadriennio olimpico 2021-2024. La rielezione, da candidato unico, è stata sancita quest’oggi al Palarossini di Ancona con 51 voti a favore. Insieme a lui è stato rinnovato anche il Consiglio che annovererà le seguenti figure.

La nuova Giunta del Coni Marche

Per le federazioni Marco Porcarelli (Fita) con 18 preferenze, Andrea Pietroni (Fipav) con 14 e Renato Camilli (Fids) con 12. Per le discipline associate si afferma Rita Placidi (Fitw) con 52 voti su 54. Per gli atleti, entra in Giunta Chiara Papalini (Fise) con 54 voti su 54. Per i tecnici vittoria di Giovanni Battista Torresi (Fit) con 53 voti su 54. E per gli Enti di promozione sportiva Armando Stopponi (Uisp) con 48 voti su 54.

Queste le prime “vecchie” nuove dichiarazioni di Luna da presidente: «Sono contento di avere la possibilità di portare avanti ciò che è stato fatto in questi quattro anni. Dobbiamo continuare a lavorare per il movimento sportivo in questo momento così delicato. Pochi proclami, pochi progetti a lunga gittata perchè lo sport sta soffrendo e bisogna sostenere le società. La soddisfazione è tanta, il sostegno ricevuto mi dona la giusta forza per intraprendere ancora questo cammino».