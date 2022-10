Confindustria Ancona, Ludovico Scortichini (Go World) è il nuovo presidente del comitato territoriale

ANCONA – Ludovico Scortichini, Amministratore Delegato di Go Word è il nuovo Presidente del Raggruppamento di Imprese ambito territoriale del Comprensorio Anconetano (già Comitato Territoriale che comprende i Comuni di Agugliano, Ancona, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Polverigi.). Avrà il compito di rappresentare gli interessi degli imprenditori sul territorio e lavorerà in stretto contatto con il Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona e con il presidente Pierluigi Bocchini.

Scortichini vanta una lunga esperienza associativa: sempre attivo all’interno del Comitato Territoriale di Ancona, membro di Giunta in diversi mandati, è stato presidente della sezione Turismo sia regionale che provinciale ed è anche stato recentemente nominato nel CD di ASTOI Confindustria Viaggi.

Raccoglie il testimone da Paolo Bedetti (G.L.B. Ascensori) che rimane nel Consiglio Direttivo insieme agli altri membri: Vania Bontempi (Promise Group), Giuliana Bufarini (Eredi Raimondo Bufarini) Giancarlo Cogliati (API Raffineria di Ancona), Danilo Falappa (Innoliving), Simone Fedeli (VE.S.T.A.), Massimo Federighi (Grafiche Federighi), Valeria Gabrielli (Samis Gabrielli Ascensori), Oliviero Gorrieri (Polimedical), Giorgio Moretti (Moretti Comunicazione), Alessandro Nanni (Soluzioni), Tommaso Pozzi (Pozzi Costruzioni), Rosella Pugnaloni (Agenzia Marittima Le Navi).

«Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e con la volontà di collaborare attivamente con tutti i membri del Consiglio Direttivo, certo che ognuno di loro apporterà un contributo fondamentale di progettualità e di idee innovative», ha dichiarato il neo eletto presidente.

Tanti i temi sul tavolo della prima riunione del Comitato che si è svolta venerdì scorso: aeroporto, porto e infrastrutture in primis, ma anche un consolidamento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, a partire dai Comuni del Comprensorio e dalla Provincia e con il sistema bancario del territorio. Nei prossimi mesi verrà anche organizzato un evento importante che coinvolga il mondo imprenditoriale e gli enti politici territoriali per facilitare lo scambio di bisogni e opportunità.

«Abbiamo intenzione di far partire un’indagine per mappare le industrie del territorio, capire di quali servizi hanno bisogno e di conseguenza poter strutturare una risposta adeguata alle loro esigenze – ha aggiunto Scortichini – Focus della mia presidenza e del comitato sarà quello di mettere al centro l’impresa, valorizzando il suo ruolo fondamentale sul territorio, soprattutto in questo momento di grande difficoltà».

Un programma ricco e articolato dunque, che sarà definito nei dettagli a breve e che includerà anche l’impegno sui temi della sostenibilità e del green, con un’attenzione particolare al tema dei rifiuti, senza dimenticare interventi anche sulla città di Ancona.