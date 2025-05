Confindustria Ancona, “Giornate dell’energia”: due giorni con gli esperti sui temi caldi. «Leva strategica»

ANCONA– Ritornano domani in Confindustria Ancona le “Giornate dell’energia”, realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Sarà un’occasione unica per affrontare le tematiche più calde del settore: appuntamento mercoledì 28 maggio e giovedì 29 maggio a partire dalle ore 16,30 nella sede di Confindustria Ancona.

L’evento dedicato agli imprenditori, responsabili di produzione, responsabili acquisti ed energy manager vuole essere un momento di riflessione e approfondimento su diversi temi, dal mercato del gas alla transizione energetica, dal cambiamento climatico alle energie alternative. Sarà Maurizio Melis, giornalista di Radio 24 ed esperto in materia, a condurre il dibattito che si svilupperà su quattro panel.

«Oggi l’energia non è più solo una voce nei bilanci, ma una leva strategica. Determina le nostre filiere, le nostre alleanze internazionali, la nostra capacità di tenere insieme sostenibilità e crescita. Quello che serve oggi è una politica energetica comune, solidale, lungimirante. E serve agire ora» ha affermato la promotrice dell’evento Roberta Finaurini, Founder e CEO di Energy Building Group e vicepresidente di Confindustria Ancona con delega alla transizione energetica. Finaurini ricorda che l’Italia ha il mercato elettrico più caro d’Europa. In un solo anno il costo dell’energia è cresciuto del 43%: nel 2024 abbiamo pagato il 38% in più rispetto alla Germania, l’87% in più rispetto alla Francia, il 72% in più rispetto alla Spagna.

«Questo significa mettere a rischio la competitività delle nostre imprese e, con essa, il futuro del sistema Paese – ha aggiunto – Non c’è più tempo: ogni giorno che passa senza scelte forti e strutturali ci costa in termini di competitività, occupazione, attrattività. Le tecnologie ci sono, le competenze anche e le risorse non mancano. Ora serve la volontà, serve il coraggio, serve agire. Ed è questo lo spirito con cui affrontiamo queste giornate: non solo per fare analisi, ma per costruire risposte, condividere buone pratiche, offrire strumenti a chi ogni giorno prende decisioni complesse, manager, tecnici, imprenditori, e ha bisogno di certezze, o almeno di punti di riferimento solidi».

Il saluto di apertura della prima giornata è affidato a Diego Mingarelli, Presidente Confindustria Ancona. Dopo l’intervento di Roberta Finaurini, i lavori comincerannocon una tavola rotonda dal titolo «Il trend dell’energia e del gas, scenario nazionale ed internazionale” che vede la straordinaria partecipazione di Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia, al momento considerato uno dei massimi esperti sul tema. Insieme a Renato Ornaghi, Energy Saving Spa, Xavier Rousseau Director Responsiblefor Strategy and Market Analysis Snam e Diego Novati Responsabile Tecnologia e Progetti Api Raffineria di Ancona Spa cercheremo di capire come sta cambiando il mercato del gas in Italia e nel mondo e quali sono le leve a disposizione delle aziende per gestirne il prezzo.

Seguirà un secondo panel dal titolo “Transizione energetica strategie e strumenti per le imprese” Grazie al prezioso contributo di Andrea Andreuzzi, Senior Advisor Energia e Sviluppo Sostenibile di Confindustria, Emanuele Del Buono Direttore Mercati Sostenibilità e Studi GSE, Giulia Monteleone Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili Enea e Daniele Forni Direttore Tecnico Fire sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della transizione energetica in Italia e come sono posizionate le aziende, soprattutto le PMI sul tema dell’efficienza energetica.

Sarà Gabriela Montero Presidente Gruppo Energia Confindustria Ancona, a introdurre i lavori della seconda giornata che inizierà con la tavola rotonda dal titolo “Resilienza del sistema elettrico, l’impatto del cambiamento climatico sulla qualità delle reti elettriche” nella quale interverranno Alfredo Reder Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Erika Coppola International Centre for Theoretical Physics, Antonino Zecca Responsabile Area operativa Abruzzo, Marche, Molise E-Distribuzione Spa, Corrado Gadaleta Responsabile Interconnessioni Efficienza e Sostenibilità di Sistema Terna Spa. Saranno affrontati i temi dell’impatto del cambiamento climatico a livello locale, in particolare sulle reti, e cercheremo di capire quali strumenti si possono adottare per limitare tale impatto.

L’ultimo panel previsto riguarda “Energie alternative, prospettive future”. Protagonisti saranno Marco Ottaviani Consulente per gli aspetti regolamentari delle batterie, Alessio Iuvara Associazione Italiana Nucleare, Stefano Campanari Politecnico di Milano e Hydrogen Joint Technology Partnership e Gabriele Comodi Professore Ordinario di “Sistemi per l’energia e l’ambiente” Università Politecnica delle Marche. Focus dunque sulle energie alternative, tra cui l’idrogeno e il nucleare, per capire a che punto siamo e cosa possiamo aspettarci nel futuro.