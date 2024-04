Confindustria Ancona, cinque eventi per festeggiare gli ottant’anni

ANCONA – Un ciclo di eventi per spegnere ottanta candeline di storia d’impresa della provincia di Ancona. In occasione degli ottant’anni di Confindustria Ancona, il presidente Pierluigi Bocchini ha presentato oggi, mercoledì 3 aprile, il progetto che porterà la cultura imprenditoriale di Confindustria in giro per il territorio. Presenti con lui i due vicepresidenti, Giorgio Moretti, presidente Piccola Industria, e Vanessa Mazzarini, vicepresidente giovani imprenditori, e poi Veruska Anacleti, presidente comitato Vallesina, Federica Capriotti, presidente comitato Fabrianese, Michele Casali vicepresidente comitato valli Aspio e Musone, Danilo Falappa, vicepresidente comitato Ancona e Renato Mandolini, presidente comitato Senigallia.

Il progetto consiste in cinque eventi, che si svolgeranno sul territorio dell’Anconetano a partire dal 19 aprile. La prima data sarà quella dell’incontro al teatro Pergolesi di Jesi dal titolo «Credito e imprese: sfide e prospettive», appuntamento cui parteciperà anche il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il percorso di eventi proseguirà fino al 16 novembre passando per Fabriano, che ospiterà il tema del capitale umano in azienda, poi Senigallia dove si parlerà dello sviluppo industriale e della valorizzazione del territorio, per arrivare a Osimo dove si toccherà il tema delle infrastrutture materiali e digitali, per giungere infine all’evento clou, fissato per il prossimo 16 novembre ad Ancona, appuntamento che concluderà la festa per gli ottant’anni dell’associazione di categoria.

Il presidente di Confindustria, Pierluigi Bocchini, i vicepresidenti Mazzarini e Moretti e gli altri presidenti dei vari comitati che hanno partecipato alla presentazione

«Presentiamo un progetto corale che coinvolge attivamente tutte le anime di Confindustria – ha detto il presidente Pierluigi Bocchini, presentando l’iniziativa –. Un percorso che guarda al passato per capire le basi sulle quali lo sviluppo economico ha accompagnato quello sociale della nostra provincia, e che si pone l’obiettivo di intercettare le direttrici del futuro. Al centro di questa analisi le imprese, gli imprenditori, le loro storie e, soprattutto, Confindustria Ancona che analizza il suo passato e si interroga sul suo futuro». Bocchini ha poi ricordato in breve la storia di Confindustria ad Ancona: «Oggi siamo quasi 500, siamo un’associazione molto vitale che abbiamo l’orgoglio di celebrare nei suoi ottant’anni. Saremo presenti anche con una mostra permanente in cui le aziende comunicheranno le loro attività». E poi lo sguardo indirizzato verso i giovani: «Ci teniamo particolarmente al loro massimo coinvolgimento – ha concluso il presidente – Dobbiamo andare verso i giovani, verso le scuole, per fare in modo che i valori industriali e di Confindustria siano spiegati al meglio sul territorio e trasferiti non solo agli addetti di settore, ma in generale alle nuove generazioni che saranno il futuro delle nostre imprese e della nostra economia».