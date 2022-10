Confindustria Ancona, Albamonte alla guida del Comitato Valli Aspio e Musone

ANCONA – Massimo Albamonte, general manager di Dorica Express Group Srl, è il nuovo presidente del Raggruppamento di Imprese ambito territoriale delle Valli dell’Aspio e del Musone (già Comitato Territoriale, che comprende i Comuni di Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo). Avrà il compito di rappresentare gli interessi degli imprenditori sul territorio e lavorerà in stretto contatto con il Consiglio di presidenza di Confindustria Ancona e con il presidente Pierluigi Bocchini.

Riceve il testimone da Michele Casali, che rimane nel consiglio direttivo con la carica di vicepresidente.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con il desiderio di portare il mio personale contributo all’interno del sistema Confindustria – ha dichiarato Albamonte nel corso della prima riunione del Comitato – Ho intenzione, affiancato dalla squadra del consiglio direttivo, di proseguire sulla linea tracciata dal mio predecessore per quanto riguarda i rapporti con il mondo della scuola. Proseguirà dunque l’attività di contatto con gli istituti scolastici e abbiamo intenzione di replicare alcuni progetti virtuosi che hanno avuto successo su altri territori, a partire da un Campus dedicato ai ragazzi».

«Mi riservo di stilare un programma dettagliato solo dopo aver ascoltato i soci del comprensorio – ha aggiunto il neo eletto presidente – per capirne i bisogni e le necessità e mettere in campo iniziative che possano andare incontro alle esigenze di tutti. Ecco perché abbiamo già calendarizzato per il 30 novembre una riunione zonale, aperta a tutti i soci della zona di Ancona Sud. Se davvero vogliamo portare avanti azioni incisive su questo comprensorio abbiamo bisogno del contributo di tutti e di costruire un programma di lavoro che abbia ricevuto la più ampia condivisione».

Il comitato è così composto: oltre a Massimo Albamonte (presidente) e Michele Casali (vicepresidente) sono membri: Matteo Accorroni (A2B Accorroni E. G. srl), Lorenzo Bianchi (Molino Bianchi Padiglione srl), Marco Cantori (Cantori spa), Francesca Carnevali (B.C. Costruzioni spa, Marco Cocciarini (Globe Inside srl), Vanni Elisei (Effetto Luce spa), Armando Elisei (Somidesign srl), Armanda Moriconi (Italtorniti srl), Michele Palmieri (Semar srl), Andrea Staffolani (Delta Due Office Furniture S.n.c. di Brandoni L. & C.).