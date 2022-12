Confapi Industria Ancona ha premiato le sue associate eccellenti

ANCONA – Velocità, gestione del rischio, lavoro di squadra sono alcuni dei punti che Giorgio Sanna, Head of Motorsport di Automobili Lamborghini ha approfondito con gli imprenditori di Confapi Industria Ancona nell’ambito del tradizionale appuntamento pre-natalizio che l’associazione dedica agli associati. Nel confronto con il Professional Coach Paolo Manocchi sono emersi numerosi spunti e parallelismi tra il mondo delle corse automobilistiche e della gestione di un’impresa per la necessità di dare risposte veloci al mercato per restare competitivi, di essere aperti alle innovazioni tecnologiche, di gestire la propria squadra in maniera positiva.

«Chiudiamo un anno nel quale attraverso la coesione e l’implementazione della formazione grazie alle opportunità offerte dal Fondo Fapi, abbiamo affrontato le difficoltà – ha detto il Presidente di Confapi Industria Ancona Mauro Barchiesi – e consentito alle imprese e agli imprenditori di accelerare l’aggiornamento dei propri modelli organizzativi già avviati per fronteggiare la pandemia. Il ruolo di un’associazione di categoria – ha concluso – è quello di contribuire a definire dei percorsi che aiutino l’imprenditore a superare le proprie criticità perché poi, ognuno di noi, conoscendo la propria azienda, il mercato, i competitor, gli obiettivi, deve inevitabilmente compiere l’ultimo passo da solo».

«I numeri dicono che il modello di Confapi Industria Ancona funziona – ha aggiunto il Direttore Michele Montecchiani – con numeri in crescita e una nuova riconoscibilità anche nel panorama nazionale dell’associazione. Tutto questo è possibile grazie alla fiducia che gli associati ci accordano e che ci impegneremo per continuare a meritare».

Nel corso della serata il Presidente Barchiesi e il Direttore Montecchiani hanno consegnato un riconoscimento a 15 imprese associate che si sono distinte per differenti motivazioni nell’ambito dell’attività dell’associazione.

A ricevere il riconoscimento sono stati: Daniela Ciacci CFO di AT METALLI Srl, Andrea Tonti Co-Fondatore e Responsabile eventi di Bike Division Tour Operator, Gianni Grottini Founder & Managing Director di BLUPURA Srl, Maurizio Campanelli Procuratore Speciale di Campanelli Costruzioni Spa, Franco Stacchiotti Amministratore Delegato di Euromet srl, Nicola Fabrizi General Manager di Fabrizi Family, Andrea Pascucci Presidente di IMAC Srl, Andrea Bellabarba Titolare di La Sanitaria Fogliardi srl, Davide Persico Amministratore di Laser Informatica Srl, Fiorenzo Caponi Operation Manager di Linea3 Srl, Stefano Messi General Manager di Messi e Paoloni Srl, Giancarlo Pierdicca Legale Rappresentante di MobilPref Spa, Maurizio Sgolastra Amministratore di Sgolastra Srl, Patrizia Brega Co-founder di SH Sistemi LAB S.r.l., Marco Pagni Frette General Manager presso Topcon Positioning Italy srl